Showtime streicht «Gattaca»-Serie

US-Fernsehen

Der ehemalige Showtime-Sender verabschiedet sich auch von den Plänen einer Mandy-Pantinkin-Show.

Showtime wird eine Reihe von Projekten nicht weiterverfolgen, darunter eine-Serienadaption sowie die von Mandy Patinkin geführte Serie. Über «Gattaca» wurde erstmals im März berichtet, dass es sich bei Showtime in der Entwicklung befindet, während «Seasoned» im April zur Serie bestellt wurde. Darüber hinaus treibt Showtime auch die Entwicklung der Projekte «Split» ► und «Sweetness» nicht mehr voran.Alle Projekte wurden von externen Studios produziert, was laut Quellen der Grund für die Einstellung des Projekts war. Diese Studios haben nun die Möglichkeit, die Projekte an andere Anbieter zu verkaufen. Dies ist die jüngste Runde von Entwicklungskürzungen bei Showtime und Paramount insgesamt in den letzten Monaten. Nachdem Chris McCarthy Showtime in seinen Zuständigkeitsbereich aufgenommen hatte, wurde im März berichtet, dass Showtime seinen Entwicklungsplan erheblich gekürzt hatte. In der Zwischenzeit wurde Anfang dieser Woche bekannt gegeben, dass Paramount+ eine Reihe von Serien, darunter «Star Trek: Prodigy» und «Grease: Rise of the Pink Ladies» streicht.Ebenso wurde kürzlich bestätigt, dass die langjährige Showtime-Serie «Billions» mit der kommenden siebten Staffel eingestellt wird. McCarthy hat eine Strategie entwickelt, die sich auf den Aufbau von Franchises rund um bekannte Paramount-Produkte konzentriert, ähnlich wie Taylor Sheridan bei Paramount+ das so genannte «Dutton-verse» rund um seine Paramount Network-Serie «Yellowstone» aufgebaut hat. Zu diesem Zweck sind bereits Spin-offs von «Billions» in Arbeit, und es gibt auch Gespräche über neue Serien mit Figuren aus «Dexter».