«From» bekommt eine dritte Staffel

MGM Studios und Amazon stellen neue Folgen her.

wurde für eine dritte Staffel bei MGM+ verlängert. Die Nachricht kommt nur vier Tage nach dem Finale von Staffel zwei. Die dritte Runde wird wie die beiden vorangegangenen aus zehn Episoden bestehen und soll voraussichtlich im Jahr 2024 Premiere haben. Laut MGM+ ist «From» die zweitmeistgesehene Serie in der Geschichte des Senders, nach «Godfather of Harlem». In Deutschland läuft die Serie bei Paramount+Die Serie spielt in einer mysteriösen Stadt, die alle, die sie betreten, gefangen hält und sie daran hindert, sie wieder zu verlassen. In der offiziellen Beschreibung der neuen Staffel heißt es: "Nach dem epischen Cliffhanger der zweiten Staffel wird die Flucht zu einer verlockenden und sehr realen Möglichkeit, wenn die wahre Natur der Stadt in den Fokus rückt und die Stadtbewohner gegen die unzähligen Schrecken, die sie umgeben, in die Offensive gehen."«From» wurde von John Griffin entwickelt, der auch als ausführender Produzent fungiert. Jeff Pinkner fungiert als Showrunner und ausführender Produzent. Jack Bender arbeitet als Regisseur und ausführender Produzent an der Serie. Josh Appelbaum, André Nemec und Scott Rosenberg produzieren für Midnight Radio zusammen mit Anthony und Joe Russo und Mike Larocca von AGBO sowie Lindsay Dunn. Adrienne Erickson von Midnight Radio fungiert als Co-Executive Producer. Die Serie ist eine Koproduktion zwischen MGM+ Studios und Amazons Pan-English Scripted TV und wird international von Paramount Global Content Distribution vertrieben.