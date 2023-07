«The Mega-Brands That Built America» startet bei History

US-Fernsehen

Jede einstündige Folge befasst sich mit den überraschenden Entstehungsgeschichten einiger der größten Marken der Welt.

Der History-Channel startet am Sonntag, den 23. Juli um 22:00 Uhr seine neue Non-Fiction-Serieals Teil der jüngsten Erweiterung des beliebten «That Built»-Franchise des Senders. Jede einstündige Folge befasst sich mit den überraschenden Entstehungsgeschichten einiger der größten Marken der Welt und bietet eine lebendige Darstellung der bahnbrechenden Gründer, deren Brillanz, Hartnäckigkeit und Unerschrockenheit bahnbrechende Produkte in den Herzen und Köpfen der Verbraucher verankert haben. Weitere Episoden von «The Mega-Brands That Built America» werden ab dem 30. Juli immer sonntags um 21 Uhr ausgestrahlt.«The Mega-Brands That Built America» befasst sich mit den größten Vorreitern der amerikanischen Verbrauchergeschichte aus den Bereichen Einzelhandel, Sport, Gesundheitswesen, Elektronik und mehr. Es werden branchenführende Innovatoren wie Sam Walton, Sol Price, A.G. Spalding, Harley Procter, James Gamble, Jacob Schick und King C. Gillette beleuchtet. Diese Pioniere erfanden, bauten auf, expandierten und führten erfolgreiche Unternehmen in Märkten, die sie mitgestalteten, während sie gleichzeitig gegen ihre größten Konkurrenten antraten. In einer Mischung aus Experteninterviews, Archivmaterial und Originalaufnahmen erzählt die Serie von den bahnbrechenden Innovationen, die die größten und profitabelsten Konsumgüterimperien revolutionierten, und von ihrem tiefgreifenden Einfluss auf unsere Nation.Die Premiere am 23. Juli, "Battle of the Superstores", beginnt mit der erstaunlichen 30-Milliarden-Dollar-Branche, die von zwei Vordenkern des Einzelhandels beherrscht wird. Sol Price, ein ehemaliger Rechtsanwalt, verändert die Einzelhandelslandschaft für immer mit FedMart, dem ersten gewinnorientierten Discount-Einzelhandelsgeschäft, das sich ausschließlich an Bundesbedienstete richtet. Price führt das Konzept des Superstores ein, indem er eine Tankstelle, eine Apotheke und Lebensmittel hinzufügt, um das Einkaufserlebnis der Verbraucher neu zu gestalten. Sam Walton wird vom Kleinunternehmer zu einem der führenden Geschäftsleute des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Walton baut das größte Einzelhandelsimperium der Welt auf und begibt sich damit in direkte Konkurrenz zu Price. Was folgt, ist ein Wettlauf um die Erneuerung des Marktes, bei dem Freunde zu Feinden werden und Rivalen sich zusammentun, um das amerikanische Einkaufen zu revolutionieren und das letzte aufrechte Imperium zu sein.«The Mega-Brands That Built America» wird von Lucky 8 TV für den HISTORY Channel produziert. Kim Woodard, Greg Henry, Isaac Holub, George Kralovansky, Shari Ortner, Brian Burstein und Harry Courniotes fungieren als ausführende Produzenten für Lucky 8 TV. Jim Pasquarella und Brandy Crawford-Uriu fungieren als ausführende Produzenten für The HISTORY Channel.