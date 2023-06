«Dreaming Whilst Black»: BBC nimmt Darsteller unter Vertrag

England

Jessica Hynes und Akemnji Ndifornyen werden in dem neuen Format mitspielen.

Jessica Hynes («Shaun of the Dead») und Akemnji Ndifornyen («Famalam») gehören zu den Darstellern, die in Adjani Salmons BBC- und A24-Seriestarten. Die Serie, die Salmon («Doctor Who») kreiert hat und in der sie die Hauptrolle spielt, basiert auf einer gleichnamigen Webserie. Sie wurde 2021 zu einem von der Kritik hochgelobten Pilotfilm adaptiert und im letzten Herbst für eine sechsteilige Serie grünes Licht gegeben.In der Serie wird Salmon seine Rolle als Kwabena an der Seite von Dani Moseley («Everything I Know About Love») als Amy wieder aufnehmen. Zu ihnen gesellen sich die Neuzugänge Hynes und Ndifornyen sowie Isy Suttie («Peep Show»), Peter Serafinowicz («The Tick»), Roger Griffiths («Chef!»), Martina Laird («The Little Mermaid»), Jo Martin («Doctor Who»), Steve Furst («The Serpent Queen») und Ovie Soko von «Love Island».Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt «Dreaming Whilst Black» die Geschichte des aufstrebenden Filmemachers Kwabena. Er steckt in einem aussichtslosen Job fest und hofft, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen, muss aber schnell feststellen, dass er versucht, Finanzen, Liebe und seinen Sinn für Realität unter einen Hut zu bringen.