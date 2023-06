DFB terminiert erste Pokal-Runde: Vier Spiele im Free-TV

TV-News

Leipzig und München werden ihre Pokal-Spiele erst Ende September bestreiten, da sie am Pokal-Wochenende Mitte August gegeneinander den Supercup austragen.

Wie im vergangenen Jahr wird die erste Runde des DFB-Pokals nicht nur an einem Wochenende im August stattfinden, sondern auf zwei Fenster aufgeteilt. Der Grund dafür ist der DFL-Supercup, bei dem Deutscher Meister und Pokalsieger aufeinandertreffen. Dieser wird am Samstag, 12. August, ausgetragen, eben jenem Wochenende, an dem die erste Pokalrunde gespielt wird. Dementsprechend wurden die Spiele des FC Bayern München, der bei Preußen Münster antritt, und RB Leipzig, der beim SV Wehen-Wiesbaden gastiert, auf einen späteren Zeitpunkt terminiert. Anders als im vergangenen Jahr ist dabei aber, dass die Spiele nicht im August, sondern erst Ende September stattfinden, rund einen Monat vor der zweiten Runde.Der Rekordmeister aus München spielt am Dienstag, 26. September, um 20:45 Uhr live im ZDF . Einen Tag später muss der amtierende Pokalsieger aus Leipzig ran, Das Erste überträgt die Partie ebenfalls im Free-TV.Auch am eigentlichen Pokalwochenende, das vom 11. bis zum 14. August andauert, sind die beiden öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz. Das ZDF zeigt am Freitagabend ab 20:45 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04. Am Montag zeigt Das Erste ebenfalls um 20:45 Uhr das Spiel zwischen dem Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und dem Bundesligisten 1. FC Köln. Das gesamte Pokal-Angebot bietet derweil Pay-TV-Sender Sky, der alle 32 Begegnungen sowie alle weiteren Pokalrunden live und in voller Länge zeigt. Der DFL-Supercup wird übrigens ebenfalls im Free-TV übertragen, hier hält Sat.1 die Rechte.