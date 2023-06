3 Quotengeheimnisse

Das Erste enttäuschte mit einer rbb-Übertragung, Mord läuft bei VOX wie geschnitten Brot und «Zarah» hat keine wilden Quoten.

Das Erste wiederholte am späten Samstagabend die Live-Übertragung des Rundfunk Berlin-Brandenburgs. Doch nur 0,70 Millionen Menschen verfolgten die 90-minütige Sendung, die auf schlechte 4,9 Prozent Marktanteil kam. Nur 40.000 junge Menschen wollten sich das Thema Klassik antun, sodass Das Erste mit 1,3 Prozent floppte. Wie hoch die Beteiligung in der Mediathek war, ist unklar.Bei VOX bestreitet man inzwischen fast jede Nacht mit den Kriminalfällen. Das ist durchaus zu bewundern, denn die Fernsehstation erreicht damit ein großes Publikum. Bis um 03.00 Uhr erreichten die drei Episoden in der Nacht auf Montag 0,40, 0,45 und 0,43 Millionen Fernsehzuschauer, bei den Umworbenen waren 0,19, 0,21 und 0,19 Millionen dabei. Das bedeutete in Prozent: 20,8, 28,4 und 29,8 Prozent. Während VOX so abgeht, schaut die Konkurrenz nur zu.Aktuell wiederholt der Fernsehsender ZDF die frühere Fernsehserie, die im Herbst 2017 ausgestrahlt wurde. Da die Einschaltquoten allerdings schlecht waren, beendete man die Serie, die in einer Zeitungsredaktion der 70er Jahre spielte. In der Nacht auf Montag sahen 0,08 Millionen Zuschauer um 03.40 Uhr zu, 4,1 Prozent waren möglich. Mit keinen jungen Zuschauern (durch Rundungen!) fuhr man 0,3 Prozent ein. Eine Nacht später erreichten die Folgen bis zu 0,05 Millionen Zuschauer und 2,1 Prozent. Bei den jungen Menschen waren immerhin bis zu viereinhalb Prozent möglich.