«Die Heiland» startet Ende August in eine neue Runde

TV-News

Der Sendetermin für 13 weitere Folgen der Primetime-Serie stehen nun fest.

Nachdem die dritte Staffel vonARD-Angaben zufolge durchschnittlich rund fünf Millionen Zuschauer pro Folge im Ersten und der ARD-Mediathek erzielen konnte, wird sie Serie ab dem 29. August mit einer vierten Staffel fortgesetzt. Diese bringt 13 neue Folgen der blinden Rechtsanwältin und wird dienstags um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Jeweils eine Woche vorab können die neuen Folgen in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Im Vorlauf zur neuen Staffel sendet Das Erste ab Mitte Juli alte Folgen der Anwaltsserie.Die blinde Rechtsanwältin Romy Heiland hat sich mit ihrer Kanzlei inzwischen etabliert. Tilly Vogel als ihre Assistentin macht einen guten Job. Als Romy auch Ringo Holländer dauerhaft beschäftigen will, reagiert Tilly verunsichert. Hat die etwas falsch gemacht? Rudi Illić ist auf den Vorschlag von Ben Ritter eingegangen, bei ihm in die Kanzlei einzusteigen, ohne Romy einzubeziehen. Die neue Staatsanwältin Odette Santos, die Rudis Nachfolge übernommen hat, stellt von Anfang an klar: Sie wird Romy nicht schonen. Ben steht vor einer ganz persönlichen Herausforderung: Der plötzliche Tod seines Bruders Felix wirft Fragen auf, für die er Antworten sucht – nicht ohne sich in Gefahr zu begeben.Im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion „Serien im Hauptabendprogramm“ wurde die Serie, unter Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg, von Olga Film produziert. Als Darsteller sind unter anderem Christina Athenstädt, Alexander Jovanovic, Peter Fieseler, Anne Diemer, Sina Reiß, Tim Kalkhof und Anne Diemer zu sehen.