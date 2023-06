«Wheel of Fortune»: Ryan Seacrest übernimmt

US-Fernsehen

Pat Sajak wird in den Ruhestand gehen, nun kommt der ehemalige «American Idol»-Moderator.

Ryan Seacrest bestätigte am Dienstag in einem Instagram-Post, dass er dasvon dem langjährigen Moderator Pat Sajak übernehmen wird. Im Juni gab Sajak seine Pläne bekannt, sich nach 41 Staffeln als Moderator der Spielshow zurückzuziehen. "Ich fühle mich wirklich geehrt, in die Fußstapfen des legendären Pat Sajak zu treten", schrieb Seacrest."Ich kann zusammen mit dem Rest Amerikas sagen, dass es ein Privileg und eine reine Freude war, Pat und Vanna 40 Jahre lang auf unseren Fernsehbildschirmen zu sehen, die uns jeden Abend zum Lachen brachten und mit denen wir uns wie zu Hause fühlten. Pat, ich finde es toll, wie du die Kandidaten immer gefeiert und den Zuschauern zu Hause das Gefühl gegeben hast, sich wohl zu fühlen. Ich freue mich darauf, in dieser Übergangsphase alles von dir zu lernen, was ich kann.“Während seiner Zeit als Moderator von «Wheel of Fortune» an der Seite der Buchstabendreherin Vanna White hat Sajak dreimal den Daytime Emmy für die beste Moderation einer Spielshow gewonnen und war insgesamt 19 Mal nominiert. Sajak wird zwar nicht mehr das Gesicht von «Wheel» sein, das er seit dem Debüt 1981 moderiert hat, aber Sony Pictures Television hat bestätigt, dass er der Sendung weiterhin als Berater zur Seite stehen wird."Nun, die Zeit ist gekommen. Ich habe beschlossen, dass unsere 41. Staffel, die im September beginnt, meine letzte sein wird", schrieb Sajak über seinen Abschied. "Es war eine wunderbare Zeit, und ich werde in den kommenden Monaten noch mehr zu sagen haben. Vielen Dank an Sie alle."