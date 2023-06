Das Dach: Sechs Produktionsunternehmen schließen sich zusammen

Vermischtes

Jeweils zwei Produktionsfirmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich zusammengetan, um die Entwicklung fiktionaler Programme im deutschsprachigen Raum voranzutreiben.

Die beiden deutschen Produktionsfirmen Claussen+Putz und Wüste Film, die österreichischen Unternehmen Film AG und Lotus Film sowie die aus der Schweiz stammenden Produktionshäuser Hugofilm Features und Zodiac Pictures haben die Entwicklungskollaboration Das Dach gegründet, um die Entwicklung fiktionaler Programme anzukurbeln. Die beteiligten Produzenten sehen in der Aufsetzung und der Vernetzung eines gemeinsamen, revolvierenden Entwicklungsfonds im Hinblick auf die dynamischen Chancen und Herausforderungen, die der zukünftige Medien- und Unterhaltungsmarkt bietet, einen entscheidenden Marktvorteil, wie es in einer Mitteilung heißt.Die einzelnen Produktionsfirmen bleiben in ihrer Unabhängigkeit unangetastet. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf Projekte, die im gesamten deutschsprachigen Raum verwertet werden und darüber hinaus ihr Potential in der weltweiten Auswertung entfalten können, wobei das vorrangige Verwertungsgebiet der gesamte deutsche Sprachraum sein soll.Mit der Bündelung der kreativen Potenziale, der produzentischen Expertise und der wirtschaftlichen Kraft, möchte Das Dach in der Entwicklung und Produktion ein besonders attraktives, grenzüberschreitendes, unterhaltendes und kulturell identitätsstiftendes Angebot für im deutschen Sprachraum tätige Streamer, TV-Sender und Kinoverleiher bieten. Die Potenziale, die sich in dem rund 100 Millionen einwohnerstarken Verwertungsgebiet aufmachen, würden bei weitem noch nicht genutzt, wie man verspricht. Hier will Das Dach ansetzen. Gerade High-End Serienprojekte verlangen schon in einer sehr frühen Phase Projektentwicklungsmittel im sechsstelligen Eurobereich. Hier Finanzierungspartner zu finden, sei oft die größte Herausforderung. Die Möglichkeit, das Risiko dieser hochbudgetierten Entwicklungen zu teilen und somit früh an Qualität und Dynamik zu gewinnen, sieht Das Dach als zentralen Vorteil.