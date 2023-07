Die Toilette und der Handwerker?

Soap-Check

Da sie sich keine Handwerker leisten können, bleibt den Bewohnern der Loft-WG nichts anderes übrig, als die Reparatur des Klos selbst in Angriff zu nehmen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Bruni vermisst ihr Herrchen Schattenhofer schrecklich. Jetzt ist Kreativität gefragt, um den süßen Vierbeiner wieder glücklich zu machen. Nach dem Streit mit Doro stehen Margot und Gerstl wieder vor dem Problem, einen Pächter für den Kiosk zu finden. Kann Annalena Doro vielleicht doch noch überzeugen? Als Franzi sich beim Sprung in einen Heuhaufen verletzt, weist ihr Vater jede Schuld von sich und gibt sich eiskalt. Hubert findet Uschis Standpauke übertrieben und ist sich weiterhin keiner Schuld bewusst. Stecken psychische Probleme hinter seinem unerklärlichen Verhalten?Tobias sieht, wie Davids Krankheit ihm Nähe zu Vivien verschafft. Misstrauisch fragt er sich, ob Davids Symptome diesem nicht allzu gelegen kommen. Als sein Plan, Stella zur Flucht zu verhelfen, an Jakob scheitert, findet Paco doch einen Weg. Paula begreift, dass sie ihre Gefühle für Cecilia bisher falsch gedeutet hat. Doch so aussichtslos ihre Liebe auch zu sein scheint: Paula glaubt an ein Happy End.Isabelle schöpft neue Hoffnung auf eine Versöhnung. Daniela vertraut sich in ihrer Verzweiflung Simone an. Deniz bereitet seine Überraschung für Imani vor und wird dabei ständig von Kilian gestört, dem er am Ende dafür sehr dankbar ist.Yvonne geht wieder zur Arbeit und übernimmt Saschas Physiotherapie. Dabei bekommt Sascha mit, wie Yvonne einen mysteriösen Anruf erhält. Wer könnte das sein? Nihat glaubt, Lilly könnte schwanger sein, weil sich ihre Periode verzögert. Lilly ist bei der Familienplanung weniger verbissen. Doch als sie den Geruch einer Kaffeesorte eklig findet, erwägt sie, dass er Recht haben könnte.Die Patchworkfamilie scheint nun offenbar doch zu funktionieren. Allerdings ist auf allen Seiten noch große Vorsicht angesagt. Auf Nina und Elif wartet eine große Herausforderung, da sie zum ersten Mal über mehrere Tage allein zusammen in der Wohnung und auch bei der Arbeit im Café sind. Nach ihrer Versöhnung müssen die beiden nun zeigen, dass ihr gutes Verhältnis auch längerfristig Bestand hat. Vor allem Nina gibt sich große Mühe. Ihr ist es sehr wichtig, die mühsam aufgebaute Beziehung zu Elif nicht sofort wieder kaputtzumachen.Als am Morgen die Toilette im Loft kaputtgeht und ihr Vermieter sie eiskalt im Stich lässt, ist Tonis gute Laune schnell verflogen. Ohne die Unterstützung ihres Vermieters können sie sich eine Reparatur schließlich kaum leisten. Den Loft-Bewohnern bleibt nur noch übrig, die Reparatur selbst in Angriff zu nehmen. Und an wem bleibt das natürlich wieder hängen? An Toni! Genervt nimmt Toni sich der ekligen Aufgabe an und muss dabei sowohl dummen Kommentaren als auch Badezimmerflutungen trotzen. Als sie schließlich gefrustet das Handtuch wirft, ist es Leif, der zum Helden mutiert und das Klo im Alleingang wieder freibekommt. Erleichtert, dass sie sich trotz ihres Vermieters nicht haben unterkriegen lassen, feiert Toni mit ihren Mitbewohnern Toiletten-König Leif!