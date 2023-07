Issa Raes Raedio kündigt «Scottie & Sylvia Show» an

Vermischtes

Der neue Podcast, moderiert von Scottie Beam und Sylvia Obell, ist die erste Talkshow von Raedio.

Raedio, das "Audio Everywhere"-Unternehmen von Issa Raes Hoorae, startet seine erste Talkshow,, moderiert von den Branchenveteranen Scottie Beam und Sylvia Obell.Die originelle Podcast-Serie gesellt sich zu Raedios preisgekrönten Sendungen «Fruit», «Looking for Latoya» und «We Stay Looking» und markiert die Rückkehr von Beam und Obell ans Mikrofon nach ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit beim beliebten «Okay, Now Listen»-Podcast. In der neuen Sendung, die im Juli an den Start geht, werden die beiden Moderatorinnen – und besten Freundinnen – aktuelle und kulturelle Themen diskutieren, begleitet von Interviews mit Prominenten, und zwar aus ihrer einzigartigen Perspektive als schwarze Millennial-Frauen.Unter der Leitung von Dzifa Yador, Senior Director von Raedio, und Benoni Tagoe, President von Raedio, trägt die Partnerschaft mit der «Scottie & Sylvia Show» dazu bei, die Mission des "Audio Everywhere"-Unternehmens zu erfüllen, seine wachsenden eigenen Inhalte und seine Reichweite weiterzuentwickeln. "Wir sind Fans von Scottie und Sylvia seit den Anfängen ihrer Karriere", so Yador. "Es gibt kein anderes Duo, das Schwarze Frauen und Kreativschaffende besser versteht als die beiden, denn sie sind ein Teil davon und sprechen uns aus dem Herzen – unbändig. Raedio ist mehr als begeistert und bereit, Scottie und Sylvia bei ihrer mit Spannung erwarteten Rückkehr ans Mikrofon zu unterstützen."