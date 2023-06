Rundschau

Netflix bringt eine langweilige Polizei-Story, die Animationsserie «Skull Island» ist mau und die «American Gladiators»-Doku stellt nicht die richtigen Fragen.

«Schlafende Hunde» (seit 22. Juni bei Netflix)

«Glamorous» (seit 22. Juni bei Netflix)

«Average Joe» (seit 26. Juni bei BET+)

«Skull Island» (seit 22. Juni bei Netflix)

«Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators» (seit 28. Juni bei Netflix)

Ein ehemaliger Polizist, der nun auf der Straße lebt, sucht nach der Wahrheit, als ein neuer Todesfall beunruhigende Zweifel an einem angeblich gelösten Mordfall weckt.Marco Mejia, nichtbinär, um die 20, erlangt einen Job bei einer Kosmetikmogulin, die einst Supermodel war. Kann sich Marco in der harten Branche und wilden Datingszene durchsetzen?Der einfache Klempner Joe Washington wird aus seinem Alltag gerissen, als er erfährt, dass sein verstorbener Vater Millionen von gefährlichen Leuten gestohlen hat, die ihr Geld zurückhaben wollenEine Forschertruppe erleidet Schiffbruch in der Südsee und entdeckt eine Menagerie furchteinflößender Kreaturen – darunter ein riesiger Affe, der die Insel beherrscht: Kong.In den 90er-Jahren begeisterte die Sportsendung «American Gladiators» die Fans. In dieser Dokuserie wird der Erfolg der Show beleuchtet – und wie sie fast endete, bevor sie begann.