Björn Berenz hat einen spannenden Krimi verfasst, der in der hübschen Umgebung Schwedens spielt.

Knäcketod von Björn Berenz entführt den Leser in die idyllische Kulisse Schwedens, doch hinter der malerischen Fassade lauert das Verbrechen. Mit „Knäcketod“ präsentiert Björn Berenz den Auftakt seiner neuen Cosy-Crime-Reihe, in der eine Hobbydetektivin in ihren besten Jahren die Ermittlungen übernimmt.Die Protagonistin Ina hatte sich eigentlich vorgenommen, ihren Ruhestand in Schweden zu genießen. Sie träumt von tiefblauen Seen, Spaziergängen in endlosen Wäldern und Entspannung. Doch als sie auf dem Tingsmalahof ankommt, kommt alles anders als erwartet. Statt ihres Geliebten Viggo erwartet sie dort seine Witwe Agneta und eine Gruppe rüstiger Senioren. Als die Gegend dann auch noch von verdächtigen Todesfällen heimsucht wird, beschließt Ina, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Buchhändlerin und ihrer Leidenschaft für skandinavische Krimis ist Ina bestens ausgestattet, um die rätselhaften Morde zu durchschauen. Der Leser begleitet Ina auf ihrer spannenden Suche nach der Wahrheit und taucht dabei in die Welt der schwedischen Kriminalliteratur ein. Kein noch so rätselhafter Mord kann Ina erschüttern, und mit ihrem Charme und ihrer Intelligenz wächst sie im Laufe der Erzählung über sich selbst hinaus. „Knäcketod“ bietet nicht nur eine fesselnde Kriminalgeschichte, sondern auch jede Menge Spaß. Björn Berenz versteht es, den Leser mit der richtigen Mischung aus Spannung und Humor zu unterhalten. Die skurrilen Charaktere verleihen der Geschichte zudem ihren einzigartigen Charme.Der Autor Björn Berenz ist gebürtiger Koblenzer und hat mit „Knäcketod“ einen vielversprechenden Einstieg in die Welt der Schwedenkrimis verfasst. Seine Erfahrung als Redakteur und seine Leidenschaft für das Schreiben von Kriminalgeschichten spiegeln sich in seinem Werk wider. Die Inspiration für den Roman entstand aus seinen persönlichen Erlebnissen und Begegnungen während eines Urlaubs in Schweden. Der Autor verbindet mit „Knäcketod“ außerdem Lesespaß und Bildung. Berenz bindet im Laufe der Handlung Schwedisch Vokabeln für Anfänger ein. So können die Leser neben der spannenden Geschichte auch noch ihre Sprachkenntnisse erweitern.Alles in allem ist „Knäcketod“ ein packender und unterhaltsamer Krimi, der die Leser mit einer charmanten Hobbydetektivin und dem schwedischen Flair in seinen Bann zieht. Mit dem Werk hat Björn Berenz den Grundstein für eine vielversprechende Krimireihe gelegt, auf deren nächste Erscheinungen man gespannt sein darf. Wer spannende Unterhaltung mit einem Hauch von Gemütlichkeit und skurrilen Charakteren mag, wird von diesem Buch sicher begeistert sein.