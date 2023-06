Unangefochtener Tagessieg für «Die Toten von Salzburg»

Quotennews

Das Publikum für die wiederholte Komödie im Ersten war weniger als halb so groß.



Das ZDF eröffnete die gestrige Primetime mit der neusten Ausgabe der Kriminalreihe. Mit 5,09 Millionen Interessenten war dem Sender hier mit deutlichem Abstand der Tagessieg sicher, auch wenn es die vorherige neue Folge noch auf 6,74 Millionen Zuschauer geschafft hatte. Zudem wurden starke 24,0 Prozent Marktanteil eingefahren. Weniger gefragt war der Krimi in der jüngeren Gruppe, wo 0,36 Millionen Zuschauer noch auf gute 8,4 Prozent kamen.Das Erste wiederholte ab 20.15 Uhr die Komödie. Während bei der Erstausstrahlung im Jahr 2015 3,75 Millionen Neugierige eingeschalten hatten, so waren es gestern noch 2,25 Millionen. Somit war der Marktanteil von soliden 11,5 auf passable 10,6 Prozent gesunken. Die 0,27 Millionen Jüngeren waren zudem unter den Senderschnitt auf annehmbare 6,4 Prozent abgerutscht.Ab 22.50 Uhr schalteten 1,40 Millionen Fernsehende für den Talkein, was einer soliden Quote von 11,8 Prozent entsprach. Die 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen auf passable 6,9 Prozent Marktanteil. Im ZDF gingab 23.15 Uhr auf Sendung. Bei 1,04 Millionen Zuschauern blieb man hier jedoch bei akzeptablen 10,5 Prozent Marktanteil hängen. Auch die 0,14 Millionen Jüngeren mussten sich mit soliden 6,7 Prozent hinter der Talkshow im Ersten einordnen.