Andy Muschietti macht einen neuen Batman-Film

«Brave and the Bold» ist einer der Filme, die das neue Franchise angehören.

Andy Muschietti wird offiziell die Regie bei einem neuen Batman-Film übernehmen. Der Film ist einer von mehreren neuen DC-Studios-Titeln, die von den Leitern James Gunn und Peter Safran Anfang des Jahres geplant wurden. Muschietti, der an diesem Wochenende für den Superheldenfilm «The Flash» verantwortlich ist, wird beiRegie führen. Das Projekt basiert auf der Comic-Reihe von Grant Morrison, den Gunn im Januar als "außergewöhnlich einflussreich" auf das DC-Universum bezeichnete. In den Comics wird eine "Fledermaus-Familie" vorgestellt, in der Bruce Waynes biologischer Sohn Damian als Robin für den Batman seines Vaters dient. Muschiettis Schwester und kreative Partnerin Barbara wird das Projekt über ihr Label Double Dream zusammen mit Gunn und Safran produzieren."Wir sahen «The Flash», noch bevor wir die Leitung der DC Studios übernahmen, und wussten, dass wir uns nicht nur in den Händen eines visionären Regisseurs, sondern auch eines großen DC-Fans befanden", so Gunn und Safran gegenüber „Variety“ über Muschietti. "Es ist ein großartiger Film – witzig, emotional, spannend – und Andys Affinität und Leidenschaft für diese Charaktere und diese Welt spiegelt sich in jedem Bild wider. Als es also an der Zeit war, einen Regisseur für «The Brave and the Bold» zu finden, gab es eigentlich nur eine Wahl. Glücklicherweise hat Andy zugesagt. Barbara unterschrieb, um mit uns zu produzieren, und schon waren wir auf dem Weg. Sie sind ein außergewöhnliches Team, und wir könnten keine besseren oder inspirierenderen Partner haben, wenn wir uns auf dieses aufregende neue Abenteuer im DCU einlassen."Ein Drehbuchautor für das Projekt steht noch nicht fest. Dies wird der erste Live-Action-Filmauftritt von Robin sein, seit Chris O'Donnell die Rolle an der Seite von George Clooney in dem Film «Batman und Robin» von 1997 spielte. Dieser Film wird unabhängig von Robert Pattinsons «The Batman»-Filmen existieren.