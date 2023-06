«The Curious Case of Natalia Grace» bringt zehn Millionen Zuschauer

US-Quoten

Die Produktion von ID war ein großer Erfolg, denn auch linear sammelte der Mehrteiler Zuschauer ein.

verzeichnete eine solide Leistung für ID und den neu integrierten Streamingdienst Max. Die dreiteilige Serie, die am 29. Mai auf ID ihre Premiere feierte und an drei aufeinanderfolgenden Abenden im 21-Uhr-Block ausgestrahlt wurde, erreichte 10,295 Millionen Gesamtzuschauer bei ID, Max und Discovery+, wie aus einem Mix von Daten von Nielsen und Warner Bros. Discovery hervorgeht. Das ist die höchste Einschaltquote von ID seit drei Jahren.Die sechsstündige Dokumentation über eine bizarre Familiensaga drehte sich um das Geheimnis von Natalia Grace, einem sechsjährigen ukrainischen Waisenkind, von dem man annahm, es leide an Spondyloepiphysen-Dysplasie – einer seltenen angeborenen Knochenwachstumsstörung, die zu Zwergwuchs führt. Doch ihre Adoptivfamilie vermutete etwas anderes.Die Familie Barnett behauptete, dass Natalia eine Erwachsene war, die sich als Kind ausgab und Pläne hatte, ihrer Familie zu schaden, was zu jahrelangen Ermittlungen und Verwirrung führte. Anhand von Interviews mit der Familie Barnett, nie zuvor gezeigtem Filmmaterial und Aussagen verschiedener Gäste versucht die Serie, eine Antwort auf die Frage zu finden, wer Natalia Grace ist.