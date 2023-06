ARD überbrückt «Rote Rosen»-Pause mit Podcast

Vermischtes

Noch in dieser Woche startet ein Podcast über die Telenovela als Sommer-Special. In sechs Folgen kommen zahlreiche Darsteller der Serie zu Wort.

Seit dieser Woche befindet sich die ARD-Telenovelain einer mehrwöchigen Sommerpause. Den Sendeplatz hat das Tier-Servicemagazin «Haustierprofis» übernommen, bis zum 24. Juli müssen die Zuschauer auf neue Folgen warten. Doch das Publikum wird nicht in dieser Zeit nicht alleine gelassen, denn die ARD hat einen neuen Podcast angekündigt, der ab morgen, 14. Juni, wöchentlich immer mittwochs in der ARD-Audiothek erscheint. Das Video zu jeder Folge gibt es einige Tage später und dann jederzeit in der ARD Mediathek zu sehen.In sechs exklusiven Folgen spricht «Rote Rosen»-Darstellerin Kim-Sarah Brandts mit unterschiedlichen Stars der Nachmittagsserie. In der ersten Folge plaudert sie mit Lara-Isabelle Rentinck über Mode und Kostümbildnerin Sonja Fritsche gibt preis, wer auch mal spontan die Hüllen fallen lässt. Außerdem werden Jelena Mitschke und Remo Schulze zum Thema Kinder am Set sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere interviewt. Außerdem sitzt Brandts mit Kim Fisher und Komponist Michael Gajare am Flügel, spricht mit Katja Frenzel und Melanie-Gitte Lansmann über die schönste Stadt an der Ilmenau und bittet die Granddame der «Rote Rosen»-Geschichte, Brigitte Antonius, darum, ihre größten Fernsehmomente mit den Hörern zu teilen. Darüber hinaus kommt es zum Talk mit Hardy Krüger.Die Redaktion für den Podcast haben Merle Frank, Daniela Behns und Kara Braun. Realisiert wird diese Staffel von Chausseefilm und Pola Berlin. «Rote Rosen» ist ein Podcast von Studio Hamburg Serienwerft und NDR.