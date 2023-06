«NCIS: Sydney» findet Hauptcast

International

Das Unternehmen stellte die Besetzung der neuen Krimi-Serie vor.

Die kommende australische Seriehat ihre Hauptdarsteller und Hauptbesetzung gefunden. Die Serie, die sich derzeit in Produktion befindet, wird "das brillante und vielseitige Team von US-NCIS-Agenten und der australischen Bundespolizei (AFP) begleiten, das in eine multinationale Taskforce eingegliedert wird, um die Seekriminalität auf dem am meisten umkämpften Fleckchen Erde unter Kontrolle zu halten."Das Team wird angeführt von NCIS Special Agent Michelle Mackey, gespielt von Olivia Swann («Legends of Tomorrow»), und ihrem AFP-Gegenstück Sergeant Jim "JD" Dempsey, gespielt von Todd Lasance («Spartacus: War of the Damned»). Sie werden begleitet von: Sean Sagar («The Covenant») als NCIS Special Agent DeShawn Jackson, Tuuli Narkle («Mystery Road: Origin») als AFP Liaison Officer Constable Evie Cooper, Mavournee Hazel («Shantaram») als AFP-Forensikerin Bluebird "Blue" Gleeson und William McInnes («The Newsreader») als AFP-Forensik-Pathologe Dr. Roy Penrose.Die Serie wird in Australien exklusiv auf Paramount+ und Network 10 (ebenfalls Teil von Paramount) zu sehen sein. Es ist die erste internationale Ausgabe der-Franchise, die bisher aus vier Serien bestand. "Wir sind begeistert, die «NCIS»-Franchise, eine unserer stärksten und ikonischsten Fernseh-IPs, über die Grenzen hinaus nach Australien auszuweiten", sagte Lindsey Martin, Leiterin der internationalen Koproduktionen und Entwicklung bei CBS Studios. "Es ist eine Freude, mit diesem talentierten «NCIS: Sydney»-Kreativteam, den Schauspielern und der Crew für unser erstes internationales Original zusammenzuarbeiten und unsere spannenden NCIS-Geschichten mit einer einzigartigen australischen Sensibilität erzählen zu können."