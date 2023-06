Tony Awards schauen mehr als vier Millionen

US-Quoten

Die Verleihung der Theaterpreise zog wieder ein Millionenpublikum an.

Die CBS-Übertragung der Tonys, die am Sonntag von 20 bis 23 Uhr lief, wurde von 4,3 Millionen Zuschauern gesehen, was dem Fest des Theaters die meisten Zuschauer seit 2019 bescherte. Dies bedeutet einen Anstieg von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr, als 3,9 Millionen Zuschauer die allererste Live-Übertragung der Tonys von Küste zu Küste verfolgten. Diese Messung basiert auf schnellen nationalen Daten und geschätzten Out-of-Home-Zuschauerzahlen von Nielsen.Darüber hinaus meldet CBS auf der Grundlage von First-Party-Daten von Paramount+, dass die Show am Sonntag die am häufigsten live gestreamte Show aller Zeiten war, mit einem 13-prozentigen Streaming-Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr, wobei genaue Zahlen nicht bekannt gegeben wurden. Und die Tonys Pre-Show auf Pluto TV mit dem Titel "The Tony Awards: Act One", war das meistgesehene Live-Event seit dem Start der kostenlosen, werbefinanzierten Plattform im Jahr 2013.Bemerkenswert war auch die Tatsache, dass die Verleihung aufgrund des laufenden Streiks der Writers Guild of America komplett ohne Drehbuch stattfand. Die WGA lehnte den Antrag der Tonys-Produzenten auf eine Streikverzichtserklärung ab, woraufhin sich die Produzenten damit einverstanden erklärten, dass für die Verleihung keine Originaltexte geschrieben würden.