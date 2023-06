Primetime-Check

Show-Kampf zwischen RTL und Sat.1, Doku-Soaps bei VOX und RTLZWEI – wer hatte die Nase vorn? Vielleicht ja eine Corona-Doku im Ersten oder eine Krimi-Wiederholung im Zweiten?

Trotz des 1.000. Länderspiels des Deutschen Fußball Bundes (DFB), das um 18:00 Uhr angestoßen wurde und 4,57 Millionen Zuschauer sahen, war die Wiederholung des ZDF-Krimismit 5,18 Millionen Zuschauer das meistgesehene Programm des Tages. Der 90-Minüter sicherte sich 22,8 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren war der Mainzer Sender mit 0,38 Millionen und 8,3 Prozent ebenfalls erfolgreich.und der Hollywood-Film «The Commuter» ► behielten im Anschluss 3,81 und 2,22 Millionen. Die Marktanteile wurden auf 17,9 und 15,7 respektive 8,6 und 12,1 Prozent beziffert.Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren hatte Das Erste die Nase vorn, dennsicherte sich 0,54 Millionen unter 50-jährige Seher und holte damit grandiose 12,2 Prozent. Insgesamt sahen die 45-minütige Doku 2,48 Millionen Zuschauer, was 11,1 Prozent nach sich zog.undinformierten 2,13 und 1,95 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich ab 21:00 Uhr bei 9,6 und 11,2 Prozent. Bei den Jüngeren waren 7,8 und 10,0 Prozent drin.Im Privatfernsehen gab am Montagabend Kabel Eins die Richtung vor, denn der Filmsorgte für eine Einschaltquote in der Zielgruppe von 9,2 Prozent. Insgesamt schalteten 1,19 Millionen ein, womit sich Kabel Eins nur RTL beugen musste, das mit1,38 Millionen unterhielt. Bei den Umworbenen waren aber nur 8,5 Prozent möglich. Im Show-Duell hatte man aber klar die Nase vor Sat.1 , das mit einer Wiederholung dernur eine halbe Million Menschen zum Einschalten brachte und folglich bei 4,1 Prozent hängen blieb.ProSieben vertraute seinen Serienund, die 0,72 und 0,70 Millionen Menschen verzeichneten und jeweils 8,5 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten einfuhren. Bei RTLZWEI überzeugte derweilvor 0,79 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. In der Zielgruppe kam die zweistündige Sendung auf sehr gute 6,5 Prozent Marktanteil. VOX zeigte die zweite-Ausgabe und verbesserte das Ergebnis im Vergleich zur Vorwoche leicht auf 0,49 Millionen und 5,9 Prozent.