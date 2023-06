Auch mit «B:Real» bleiben die RTLZWEI-Quoten am Nachmittag im Keller

Quotennews

Am Abend drehte «Bella Italia» auf und verbesserte die Einschaltquote um mehr als zwei Prozentpunkte.

Man kann RTLZWEI den Willen an der Findung einer geeigneten Programmfarbe für die 17-Uhr-Stunde nicht absprechen, doch das Publikum verschmähte zuletzt jede Idee. Zuletzt mussten «Music Drive In» und «Die Holiday-Crew» frühzeitig ihren Aufenthalt auf dem Sendeplatz aufgeben. Nun startete RTLZWEI miteinen weitere Anlauf. Die Reality-Soap mit zahlreichen Trash-TV-Sternchen wollten zur Premiere aber nur rund 90.000 Zuschauer sehen, was einem Marktanteil von miserablen 0,8 Prozent entsprach. In der Zielgruppe interessierten sich 40.000 14- bis 49-Jährige für die Filmpool-Produktion. Der Grünwalder Sender musste sich mit einer Einschaltquote von schwachen 2,1 Prozent begnügen.Ab 18:00 Uhr gingen die gewohnten Serien on air.steigerte die Reichweite auf 0,14 Millionen, darunter 0,07 Millionen Umworbene.sammelte ab 19:00 Uhr 0,27 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe stammten 0,17 Millionen. Der Marktanteil auf dem Gesamtmarkt stieg von 0,9 auf weiterhin maue 1,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 2,9 und ordentliche 4,7 Prozent drin.In der Primetime überzeugtevor 0,79 Millionen Zuschauern. Die zweite Folge der dritten Staffel generierte einen Marktanteil von starken 3,5 Prozent. In der Zielgruppe belief sich die Sehbeteiligung auf 0,30 Millionen, der Marktanteil wurde auf tolle 6,5 Prozent beziffert. Die Idee das Nachmittagsprogrammin der späten Primetime zu senden, geht nicht wirklich auf. In Woche zwei sorgte die Doppelfolge ab 22:15 Uhr für 0,45 und 0,28 Millionen. Der Marktanteil beim werberelevanten Publikum sank auf 3,9 und 2,5 Prozent.