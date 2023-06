Quotencheck

Von den fünf neuen Episoden der Spielshow entschied der Sender vier für sich.

ist die Show, in welcher sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ausnahmsweise nicht gegeneinander messen, sondern im Team gegen ihren Arbeitgeber antreten. Dieser schickt zumeist andere prominente Teilnehmer für sich ins Rennen, um das Duo am Sieg zu hindern. Natürlich muss es auch einen Preis geben, welcher für Joko und Klaas 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung bedeutet, während sie sich bei einer Niederlage einer von ProSieben gestellten Strafe unterziehen müssen. Ab Ende April ging das Format nun bereits in die sechste Staffel.Mit 1,59 Millionen Fernsehenden war die erste Ausgabe am 25. April direkt die gefragteste. Hierbei kamen herausragende 6,8 Prozent Marktanteil zustande. Auch das jüngere Publikum war mit 1,10 Millionen Menschen so groß wie an keinem anderen Tag. Hier freute sich der Sender über ausgezeichnete 20,2 Prozent. Diese erste Folge verloren Joko und Klaas, so dass sie eine Stunde lang die Übertragung der Krönung von König Charles III. auf Sat.1 kommentieren mussten.Die nächste Folge, welche sich 1,52 Millionen Interessenten nicht entgehen ließen, entschied das Duo für sich. Weiterhin waren hier starke 6,1 Prozent Marktanteil möglich. Bei 1,02 Millionen Umworbenen sank die Quote jedoch auf den niedrigsten Wert der Staffel von weiterhin überzeugenden 17,8 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt wurde eine Woche später das niedrigste Resultat eingefahren, als 1,37 Millionen Zuschauer bei hohen 5,8 Prozent Marktanteil landeten. Bei den 0,96 Millionen Werberelevanten kamen hervorragende 18,3 Prozent zustande. Diese Ausgabe verloren die beiden und mussten von ProSieben aufgenommene Muttertagsgrüße vorlesen.Bei einem Publikum von 1,41 Millionen Menschen ging es in der kommenden Woche wieder aufwärts auf 6,1 Prozent Marktanteil. Bei erneut 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden nun 19,2 Prozent Marktanteil gemessen. Diesmal mussten Joko und Klaas als Strafe eine Woche lang das Wetter in der «Newstime» moderieren. Zum Staffelfinale am 23. Mai wurde mit 1,56 Millionen Neugierigen der Bestwert von überragenden 7,1 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 1,06 Millionen Jüngeren stellten mit einer exzellenten Quote von 21,3 Prozent ebenfalls einen Rekordwert auf. Erneut verlor das Duo und musste somit für die gesamte ProSieben-Belegschaft ein Mittagessen kochen und servieren.Unterm Strich schalteten für die fünf neuen Episoden der Spielshow 1,49 Millionen Fernsehende ein, was zu einem starken Resultat von 6,4 Prozent Marktanteil führte. Die Reichweite war bei den Folgen im vergangenen Herbst mit 1,53 Millionen Menschen noch etwas höher ausgefallen, allerdings lag der Marktanteil damals bei 6,1 Prozent. Damals hatten es 1,09 Millionen Jüngere auf eine Quote von 17,6 Prozent gebracht. Nun waren bei den durchschnittlich 1,02 Millionen Umworbenen sogar herausragende 19,4 Prozent Marktanteil möglich.