Das Erste plant 130 «Wer weiß denn sowas?»-Folgen

TV-News

Ab Oktober kehrt die Quizshow mit Kai Pflaume aus der Sommerpause zurück.

Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoëcker werden zu Dauerläufern im Programm von Das Erste . Zwischen Oktober 2022 und Juni 2023 liefen knapp 140 Episoden der Quizshowim Vorabendprogramm. Dabei lieferte das Trio mehr als ordentlich ab und generierte ARD-Angaben zufolge im Schnitt 19,0 Prozent Marktanteil. Seit dem vergangenen Freitag befindet sich das Format in der Sommerpause und Alexander Bommes hat den Sendeplatz mitübernommen.Doch bereits jetzt steht fest, wann «Wer weiß denn sowas?» zurückkehren wird. Die Sommerpause dauert bis Oktober, dann soll Pflaume wieder auf Sendung gehen. Das bestätigte die ARD am Freitag. Geplant sind dann 130 Folgen, die ab Ende August produziert werden sollen.„«Wer weiß denn sowas?» geht in die zehnte Staffel – ich freue mich auf das Jubiläum und viele unterhaltsame Sendungen mit Kai Pflaume und seinem Team! Schön, dass es weitergeht“, so Frank Beckmann, Koordinator ARD Vorabend, in einer Mitteilung zitiert. Der WDR-Rundfunkrat hatte in seiner Sitzung am 7. Juni dem Produktionsvertrag für das Vorabend-Quiz zugestimmt.