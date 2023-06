Hulu will «Vanderpump Villa»

US-Fernsehen

Nach dem Skandal in der Show hat man eine weitere Sendung bestellt.

Es gibt mehr «Vanderpump»-Drama am Horizont, da Hulu eine neue Serienbestellung über zehn Episoden fürangekündigt hat. Die neue ungeschriebene Serie wird das handverlesene Personal von Lisa Vanderpumps französischer Luxusvilla begleiten, wie sie zusammen leben und arbeiten, um jeden extravaganten Wunsch ihrer wohlhabenden Gäste zu erfüllen.Die Serienbestellung ist der jüngste Vorstoß von Hulu in den Bereich der ungeschriebenen Bücher. Der Streamer hat kürzlich 20 zusätzliche Episoden von «The Kardashians» bestellt, zusätzlich zur Verlängerung der dritten Staffel. Darüber hinaus wird die dritte Staffel der «The D'Amelio Show» voraussichtlich im September erscheinen.Die Nachricht kommt einen Tag, nachdem Bravo am Mittwochabend das explosive Finale der zehnten Staffel von «Vanderpump Rules» ausgestrahlt hat, in dem es zu der mit Spannung erwarteten Konfrontation zwischen Racquel Leviss und Ariana Madix kam, Monate nachdem die Affäre zwischen Leviss und Tom Sandoval ans Licht gekommen war - ein Moment, der seitdem als "#Scandoval" bezeichnet wird.