VOD-Charts

In dieser Woche serviert Quotenmeter eine bunt zusammengewürfelte Top10-Liste.

Nachdem die Marktforscher von Goldmedia in der vergangenen Woche in «FUBAR» einen klaren Marktführer ausgemacht hatte, war das Feld in dieser Woche deutlich enger beieinander und brachte einige Überraschungen mit sich. Die zehntmeisten Abrufe zwischen dem 2. und 8. Juni generierte die Krankenhaus-Serie. Die Reichweite belief sich auf 1,81 Millionen.Auf einem geteilten neunten Platz reihten sich in der 23. Kalenderwoche Streaming-Königundein. Die beiden Titel verzeichneten 1,83 Millionen Abrufe und holten damit 50.000 Klicks weniger als Platz sieben. Dieser geht an. Der Marvel-Blockbuster durfte sich über 1,88 Millionen Abrufe freuen.Nach einem Monat Pause kehrtin die Top10 der Streamingcharts zurück. In der ersten Juni-Woche kam die Mystery-Serie auf 2,04 Millionen Views. Auf Rang fünf landete die Animationsserie, die bei Disney+ abrufbar ist und 2,08 Millionen Mal gestreamt wurde. Etwas überraschend findet sich auf Platz vier der Filmaus dem Jahr 2011 mit Antonio Banderas wieder. Den über ein Jahrzehnt alten Streifen wollten 2,10 Millionen Menschen sehen.Auf dem Treppchen fanden sich derweil drei Titel ein, die dort in der Vergangenheit des Öfteren vertreten sind. Platz drei ging mit 2,39 Millionen Abrufen ab. Auf dem zweiten Platz landete. Die Zombieserie wurde 2,48 Millionen Mal angesteuert. Etwas überraschend schnappte sich in dieser Wocheden Platz an der Spitze. Das erfolgreiche Science-Fiction-Drama von Netflix erzielte eine Reichweite von 2,62 Millionen.