Dr. Karim Montasser: Auf jeden Fall sehen wir in Hunden Freunde

Interview

Am 12. Juni startet «Die Haustierprofis» im Ersten und ersetzt kurzzeitig «Rote Rosen». Tierarzt Montasser erklärt, worauf es bei guter Tierpflege ankommt.

Bei den «Haustierprofis» werfen wir einen Blick auf alle Tiere. Es ist immer wieder faszinierend, wenn man neue Tiere kennen lernt. Unsere Mission ist es, den Zuschauer:innen nicht nur Tipps für die Tiere zu geben, die sie täglich sehen, sondern auch ihren Horizont zu erweitern und beispielsweise über Eiablageprobleme beim Huhn zu berichten oder den Tenrec vorzustellen, der aussieht wie unser heimischer Igel, aber gar nichts mit ihm zu tun hat.Ein Kind sollte nie die alleinige Verantwortung für ein Tier tragen müssen; das ist Aufgabe der Eltern. Tiere können aber für Kinder ein absolut bereichernder Teil ihres Lebens sein. Deshalb ist meine klare Empfehlung, dass sich Eltern und Kinder gemeinsam über ihr Wunschtier informieren. Hamster eignen sich beispielsweise nicht, da sie nachtaktiv sind, Kaninchen hingegen sind tolle Tiere, müssen aber immer in Gruppen gehalten werden. Es gibt nicht das eine „Einsteigertier“, da alle Haustiere verantwortungsvolle Menschen brauchen. Egal, wie klein sie sind.Auf jeden Fall sehen wir in Hunden Freunde. Nicht nur das, alle Haustiere sind Familienmitglieder. Über den positiven Einfluss von Hunden und anderen Haustieren auf uns Menschen gibt es mittlerweile einige Untersuchungen und jede:r mit einem Vierbeiner zu Hause weiß, wie bereichernd das Leben mit Tier ist.Es gibt für jeden Topf einen Deckel und das trifft auch auf Haustiere und ihre Besitzer:innen zu. Tiere, die in Terrarien gehalten werden, sprechen meist Personen an, die Spaß daran haben, ihrem Haustier eine möglichst gute Umgebung zu gestalten und es dann gerne betrachten. Natürlich ist der Körperkontakt zu einem Waran anders, als zu einem Hund, aber darum geht es Freunden dieser Arten nicht.Meiner Erfahrung nach gibt es diese Typen tatsächlich. Das bedeutet nicht, dass es keine Schnittmenge gibt. Ich selbst lebe mit einer Katze zusammen, bin aber ebenso großer Hundefreund.Nicht unbedingt. Die Anschaffung eines Tieres ist immer dann sinnvoll, wenn man sich vorher eingehend mit den Bedürfnissen des Tieres auseinandergesetzt hat. Ein Problem gibt es bei Impulskäufen. Tiere sind Lebewesen und sollten niemals aus einer Laune heraus gekauft werden. Weder während der Coronapandemie noch danach.Diesen Vorschlag kannte ich noch nicht, halte es aber für unrealistisch und daher nicht sinnvoll.Als Medical Writer habe ich vor meiner Youtube- und Fernsehkarriere wissenschaftliche Studien für Laien zusammengefasst. Das hat mir dabei geholfen, komplexe Informationen verständlich vermitteln zu lernen.Mir ist wichtig, dass die psychologische Belastung der Tiermediziner:innen bekannter wird. Tierärzte und Tierärztinnen haben in Deutschland unter allen Berufsgruppen die höchste Suizidrate. Die von mir und meiner Kollegin Dr. Jana Dickmann gegründete gemeinnützige Organisation vetivolution versucht darüber aufzuklären und Direkthilfe für Betroffene anzubieten.Das fällt mir tatsächlich nicht schwer, da unsere Tiere so ein großes und wichtiges Thema sind. Es kommen immer wieder Fragen aus der Community oder ich stolpere über ein Thema. Dann recherchiere ich und mache daraus ein Video.