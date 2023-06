Rundschau

Wenn das nicht kohlrabenschwarz ist: Pecock hat ein Drama im Programm und Hulu strahlt die zweite Staffel von «Cruel Summer» aus.

«Based on a True Story» (seit 8. Juni bei Peacock)

«The Crowed Room» (seit 9. Juni bei AppleTV+)

«Kohlrabenschwarz» (seit 8. Juni bei Paramount+)

«Cruel Summer» (2. Staffel seit 5. Juni bei Hulu)

«Doppelhaushälfte» (2. Staffel seit 28. April in der ZDFmediathek)

Das Drama ist ein düster-komödiantischer Thriller über einen Immobilienmakler, einen ehemaligen Tennisstar und einen Klempner, die eine einmalige Gelegenheit ergreifen, um aus Amerikas Besessenheit von wahren Verbrechen Kapital zu schlagen.«The Crowded Room» spielt 1979 in New York City: Danny Sullivan (Tom Holland) wird in eine Schießerei verwickelt und verhaftet. Es entspinnt sich ein fesselnder Thriller, der durch eine Reihe von Befragungen mit der Verhörspezialistin Rya Goodwin (Amanda Seyfried) erzählt wird. Dabei entfalten sich nach und nach Dannys Lebensgeschichte und Teile seiner geheimnisvollen Vergangenheit, bis ihn schließlich einige unerwartete Wendungen zu einer lebensverändernden Offenbarung bewegen. Zum weiteren Cast gehören Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase und Lior Raz sowie die Gaststars Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski und Zachary Golinger.Der ehemalige Polizeipsychologe Stefan Schwab (Michael Kessler) will eigentlich nur seine Ruhe, stattdessen zweifelt er an seinem sonst so analytischen Verstand: Kinder verschwinden, sagenumwobene Gegenstände tauchen auf und uralte Ammenmärchen bekommen plötzlich eine blutige Brisanz. Bald zieht sich eine Spur an Gräueltaten durchs Voralpenland. Während die Polizei die offensichtlichen Zusammenhänge nach Kräften ignoriert und sich auch Schwabs alter Freund, Kommissar Falbner (Jürgen Tonkel), nicht als Hilfe erweist, schlägt sich zumindest die resolute Kommissarin Anna Leitner (Bettina Lamprecht) auf seine Seite, ebenso seine geliebt-gehasste Ex-Frau Susanne (Bettina Zimmermann).Im Sommer 1999 ist Megan Landry besorgt darüber, dass ihre Familie Isabella LaRue, eine neue Austauschstudentin, bei sich aufnimmt. Megan erklärt sich bereit, Isabella die Stadt zu zeigen, und gibt ihr später die Erlaubnis, Luke Chambers, Megans Familienfreund und heimlicher Schwarm, zu verfolgen.Frida ist seit neun Monaten auf der Welt und Mari und Theo haben den Anspruch, sich als moderne Eltern gleichberechtigt um ihre Tochter zu kümmern. Nachdem Mari das erste halbe Jahr mit Frida zu Hause geblieben ist und nun endlich wieder arbeiten gehen kann, ist jetzt Theo mit der Kinderbetreuung dran. Doch schon zu Beginn seiner Elternzeit ist Theo ein nervliches Wrack.