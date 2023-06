«Barbie Dreamhouse Challenge» startet Mitte Juli

US-Fernsehen

Warner Bros. produziert den Spielfilm, HGTV hat eine Begleitserie dazu entwickelt.

Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Kinostart des Warner Bros. Pictures-Films «Barbie» wird HGTV seine epische, lebensgroße Renovierung des kultigen Mattel-Spielzeugs Barbie Dreamhouse enthüllen und damit das größte, kühnste und skurrilste Haus aller Zeiten in seiner neuesten Wettbewerbsserieschaffen. Die vierteilige Event-Serie, die von Supermodel, Designerin, Autorin und Unternehmerin Ashley Graham moderiert wird, feiert am Sonntag, 16. Juli, um 20 Uhr auf HGTV Premiere. Acht Teams von HGTV-Superstars und ein gefeierter Koch des Food Networks verwandeln ein Haus in Südkalifornien in ein echtes Barbie-Traumhaus. Und ein leidenschaftlicher Barbie-Fan wird einen einmaligen Übernachtungsaufenthalt in dem fertigen Haus gewinnen!Die «Barbie Dreamhouse Challenge» ist vollgepackt mit Überraschungsgästen - darunter einige der Hauptdarsteller des Films. Während des Wettbewerbs wird der bekannte Designer und Barbie-Mitarbeiter Jonathan Adler als Hauptjuror fungieren, zusammen mit der HGTV-Designerin und Barbie-Dreamhouse-Expertin Tiffany Brooks, die wöchentlich von einem prominenten Gastjuror unterstützt wird. In jeder Folge werden fesselnde und nostalgische Barbie-Inhalte gezeigt, während jedes Team gewagte Designs, die für das kultige Dreamhouse stehen, im ganzen Haus umsetzt, darunter eine beleuchtete Tanzfläche und ein Aquarium, das gleichzeitig als Schreibtisch dient, sowie brillante spielerische Elemente wie ein Hutkarussell in Barbies Kleiderschrank und eine Kombination aus Haustieraufzug und Telefonzelle im Wohnzimmer. Am Ende wird das Gewinnerteam eine Spende in seinem Namen an Save the Children erhalten."Um das zu schaffen, haben wir die größte Gruppe von Renovierungsstars zusammengestellt, die es je auf HGTV gab, um ein echtes, voll funktionsfähiges Barbie-Traumhaus zu schaffen", so Ashley. "Die Teams stehen unter Druck, ihre Kreativität weit über ihre üblichen Designparameter hinaus zu entfesseln, um ein Haus zu erträumen, auf das Barbie stolz wäre."