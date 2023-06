Sky findet Starttermin für «Then You Run»

TV-News

Hinter der Sky-Original-Serie steht die Banijay-Tochter Kudos, die acht Folgen in Koproduktion mit MadeFor umgesetzt hat.

Vor knapp zwei Jahren hatte Sky die Produktion der Thrillerseriebekannt gegeben, die auf dem Zoran-Drvenkar-Roman „Du“ basiert. Nun hat der Pay-TV-Sender einen Starttermin für das Sky Original gefunden. Die achtteilige Thrillerserie ist ab dem 7. Juli immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und steht über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW als komplette Staffel auf Abruf bereit. Verfügbar ist die Produktion von Kudos in Koproduktion mit MadeFor wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen oder englischen Untertiteln.Im Mittelpunkt von «Then You Run» stehen die vier Teenagerinnen Tara (Leah McNamara), Ruth (Yasmin Monet Prince), Stink (Vivian Oparah) und Nessi (Isidora Fairhurst), die einen verhängnisvollen Ausflug nach Rotterdam unternehmen: Als plötzlich Taras Vater tot aufgefunden wird, beginnt für die Freundinnen eine gefährliche Flucht quer durch Europa. Im Gepäck haben sie drei Kilo Heroin auf das es Taras Onkel Reagan (Richard Coyle), ein berüchtigter Gangster, abgesehen hat. Aber Reagan ist nicht die einzige Person, die sie fürchten müssen: ein Serienmörder, der als "The Traveller" bekannt ist, zieht seine mörderischen Kreise.In weiteren Rollen neben Richard Coyle als Reagan spielen Cillian O'Sullivan als Orin, Francis Magee als Turi, Darren Cahill als Darian und Christian Rubeck als "The Traveller". Geschrieben und kreiert wurde die Serie von Ben Chanan. Kara Manley und Serena Thompson fungieren als Executive Producers für Sky Studios. Derek Ritchie produziert. Weitere Executive Producer sind Karen Wilson und Katie McAleese für Kudos neben Ben Chanan. Ko-Produzent ist Gunnar Juncken für die MadeFor.„«Then You Run» bietet eine explosive Mischung aus weiblicher Freundschaft, ikonischen Gangstern, vergrabenen Familiengeheimnissen und einem legendären Serienmörder... und das alles durchzogen von Ben Chanans wunderbaren schwarzen Humor. Wir können es kaum erwarten, die Zuschauer in die originelle und unterhaltsame Welt der Serie zu entführen“, freut sich Karen Wilson, Geschäftsführerin Kudos.Gunnar Juncken, Geschäftsführer MadeFor und Ko-Produzent der Serie, fügt an: „Wir freuen uns sehr, dass unsere erste internationale Koproduktion nun in Deutschland bei Sky zu sehen ist! Für die wunderbare Zusammenarbeit mit unserer UK Banijay Schwester KUDOS sind wir dankbar und hoffen mit «Then You Run» auf einen grandiosen Erfolg.“Johannes Plenk, Director Entertainment Channels Sky Deutschland: „Mit «Then You Run» haben wir eine Mischung aus Spannung, Thriller und Comedy, die unser Programm perfekt ergänzt. Wir freuen uns, dass diese einzigartige Umsetzung des Romans 'Du' von Zoran Drvenkar bei uns ein Zuhause findet."