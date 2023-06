16 neue «Fixer to Fabulous»-Folgen in Planung

US-Fernsehen

Der Fernsehsender HGTV möchte damit schon bald wieder punkten.

Nach 28,3 Millionen Zuschauern in der letzten Staffel hat HGTV die fünfte Staffel seiner Erfolgsseriemit den Renovierungs- und Designexperten Dave und Jenny Marrs in der Hauptrolle sowie eine neue vierteilige Spin-Off-Serie, «Fixer to Fabulous: Italiano», bestellt. Die Sendung wird von RIVR Media produziert.Während das Duo in der neuen, 16 Episoden umfassenden Staffel seiner Lieblingsserie weitere atemberaubende Hausrenovierungen in Bentonville, Arkansas, durchführt, werden Dave und Jenny auch nach Übersee reisen, um sich ihrer bisher größten Herausforderung zu stellen - einer verfallenen jahrhundertealten italienischen Villa. Die neuen Episoden sollen im Jahr 2024 ausgestrahlt werden."Die treue Fangemeinde von Dave und Jenny kommt Staffel für Staffel zurück, um ihre unglaublichen Renovierungsarbeiten in Bentonville zu verfolgen", so Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "Wir können es kaum erwarten, die Marrs so zu zeigen, wie ihre Fans sie noch nie gesehen haben, nämlich völlig außerhalb ihres Elements bei einer bemerkenswerten Renovierung, die in der atemberaubenden toskanischen Landschaft startet."