Harald Glööckler geht zu RTLZWEI

TV-News

Im Sommer liefert RTLZWEI „tiefe und exklusive Einblicke in die Gefühlswelt“ des Modedesigners und findet damit Ersatz für das gescheiterte Wendler-Projekt.

Nachdem Harald Glööckler vor einem Jahr beim RTL-Dschungelcamp teilgenommen hatte und daraufhin im Oktober Protagonist der fünfteiligen RTL-Doku-Soapwar, ist es – abgesehen von dessen Trennung von seinem Ehemann – verhältnismäßig ruhig um den exzentrischen Modeschöpfer geworden. Nun hat er bei RTLZWEI einen neuen Job gefunden. Der Grünwalder Sender dreht mit Glööckler eine neue Personality-Dokusoap, die ab Sommer 2023 ausgestrahlt werden soll. Damit fügt sich Glööckler in die lange Reihe der Doku-Soap des Senders ein, der unter anderem auch «Die Geissens», «Daniela Katzenberger», «Die Wollnys» und zuletzt «Narumol & Josef» sowie «The Kelly Family» begleitete.In der neuen RTLZWEI Dokusoapdürfen sich die Zuschauer auf Harald Glööckler „so privat wie nie zuvor“ freuen, wie der Sender verspricht. Das Publikum erhält „tiefe und exklusive Einblicke in die Gefühlswelt der Ikone“. Der Star-Designer öffnet sich in der sechsteiligen Dokusoap und berichtet unter anderem über die Trennung von Ex-Mann Dieter Schroth sowie die damit verbundenen Gründe. „Ich starte nicht ein bisschen neu. Ich starte nie nur ein bisschen! Wenn ich loslege, dann lege ich los!“, so Glööckler über sein neues Projekt.„Wir heißen Harald Glööckler in der RTLZWEI-Familie herzlich willkommen und freuen uns sehr, den Modezar von einer ganz neuen Seite kennenlernen zu dürfen. In «Herr Glööckler sucht das Glück» gibt uns das Multitalent sehr persönliche Einblicke in sein Leben, das an einem Scheideweg steht. Echte Menschen und ihre Gefühle, das passt gut zu RTLZWEI , und wir sind überzeugt, dass das auch bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hervorragend ankommt“, erklärt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI. Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.RTLZWEI dürfte in Harald Glööckler Ersatz für das gescheiterte Projekt mit Michael Wendler gefunden haben. Der Sender hatte im März eine Dokusoap über die Schwangerschaft von Laura Müller und Wendler angekündigt, die dieses Jahr hätte laufen sollen. Durch eine massive Welle öffentlicher Kritik sah sich der Sender allerdings dazu gezwungen dem Format den Stecker zu ziehen.