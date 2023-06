Servus TV Deutschland beendet linearen Sendebetrieb

TV-News

Bis Jahresende bleibt der deutsche Ableger noch on air, danach verbreitet man das österreichische Unternehmen seine Inhalte nur noch digital.

Obwohl Servus TV Deutschland Anfang des Jahres kräftig in das eigene Programm investierte und eine von WeltN24 produzierte Vorabendstrecke startete, kursierten zuletzt Gerüchte, dass es den linearen Sender in dieser Form bald nicht mehr geben könnte. Laut übereinstimmenden Medienberichten von ‚Meedia‘ und ‚DWDL‘ wird Servus TV Deutschland Ende des Jahres der Stecker gezogen. „ServusTV setzt ab 2024 seinen Fokus in Deutschland auf die digitale Verbreitung über die Videoplattform ServusTV On“, wird der Sender von ‚DWDL‘ zitiert. Demnach bleibt das Programm in diesem Jahr „uneingeschränkt“ erhalten und werde zum Jahresende beendet.„ServusTV konzentriert sich künftig verstärkt auf seinen Heimatmarkt, wo das Programm des größten österreichischen Privatsenders auch weiterhin linear und digital verbreitet wird“, heißt es weiter. Gegenüber ‚Meedia‘ sagte eine Sprecherin des Axel-Springer-Konzerns: „Welt hat das Projekt Servus TV Deutschland gerne begleitet und bedauert daher die strategische Entscheidung von Servus TV, seinen linearen Sendebetrieb Deutschland einzustellen und sich ab dem kommenden Jahr wieder verstärkt auf seinen Heimatmarkt in Österreich zu konzentrieren.“Laut des Berichts werde das Publikum aber schon vor der Einstellung der Verbreitung Auswirkungen im Programm sehen. Ab Juli soll ServusTV die Nachrichtenstrecke am Vorabend deutlich kürzen wollen. Statt um 18:00 Uhr beginne die Sendeschiene dann erst um 19:20 Uhr. Für WeltN24 fällt damit, aber spätestens ab 2024, ein weiterer Auftraggeber weg. Bis zum Jahreswechsel belieferte man Seven.One Entertainment (u.a. ProSieben Sat.1 und Kabel Eins) mit Nachrichten, seit Anfang des Jahres hatte das Unterföhringer Unternehmen, die Produktion der Nachrichtensendung selbst in die Hand genommen. WeltN24 nahm das Engagement für ServusTV dankbar an.