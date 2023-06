Nur Kabel Eins feiert Fronleichnam

Quotennews

Am späten Donnerstagabend stand eine neue Dokumentation über Johnny Depp auf dem Programm.

Die deutschen Fernsehprogramme haben Fronleichnam nicht gefeiert, nur Kabel Eins hat das Regelprogramm durch Filme ersetzt. So verfolgten um 12.10 Uhr 0,48 Millionen Menschen den Eddy-Murphy-Film. Das Werk aus dem Jahr 1986 brachte acht Prozent bei den jungen Menschen. In der Nacht zum Dienstag verfolgten 0,38 Millionen das Werk, das in der Zielgruppe auf 6,0 Prozent kam.Zwischen 14.00 und 16.00 Uhr wiederholte man den Filmaus dem Jahr 1984, bereits am Montag sahen 0,84 Millionen Menschen zu. Die Produktion von Martin Brest, der das Drehbuch von Daniel Petrie Jr und Danilo Bach umsetzte, begeisterte 0,44 Millionen Fernsehzuschauer. Mit 0,07 Millionen jungen Zusehern brachte man es auf 4,4 Prozent. Diesahen 0,44 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man 5,5 Prozent Marktanteil ein.(Montagabend: 0,70 Millionen) erreichte am Nachmittag 0,50 Millionen Menschen, das Drehbuch von Larry Ferguson, Warren Skaaren, Robert D. Wachs und Eddie Murphy führte zu 0,08 Millionen Umworbenen. Die Produktion aus dem Jahr 1987 brachte 4,1 Prozent Marktanteil. Mitrundete man das Aufgebot ab, der Film erreichte am Dienstagabend 0,79 Millionen. Am Donnerstag sahen 0,62 Millionen Menschen zu, die Regiearbeit von John Landis verbuchte 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige und fuhr 6,2 Prozent Marktanteil ein.Mitwechselte man von Murphy zu Johnny Depp. Der Spielfilm von Tim Burton sicherte sich 0,89 Millionen Zuschauer, sodass man mit 0,35 Millionen Umworbenen auf 7,5 Prozent Marktanteil kam. Die Erstausstrahlung vonsahen ab 22.40 Uhr noch 0,55 Millionen Zuschauer. 0,27 Millionen Werberelevante sahen die Doku, die es auf 8,1 Prozent Marktanteil brachte. Mitsicherte sich Kabel Eins noch neun Prozent.