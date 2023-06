«Prominent und nützlich»: Testfahrt unterdurchschnittlich

Quotennews

Im Anschluss an die neue Sendung wiederholte man «Prominent und obdachlos».

Ein Praktikum beim Ordnungsamt absolvierten der ehemalige Fußballstar Mario Basler und der quirlige Julian F. M. Stoeckel. Beide haben bereits ihre Erfahrungen mit dem Ordnungsamt gemacht – allerdings nur in Form von Knöllchen an der eigenen Windschutzscheibe. Die neue RTLZWEI-Show debütierte an Fronleichnam mit 0,34 Millionen Zuschauern. Die erste Geschichte erreichte nur 1,4 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,17 Millionen ein, der Marktanteil bewegte sich bei leicht unterdurchschnittlichen 3,5 Prozent.Zwischen 22.15 und 00.15 Uhr wiederholte die Fernsehstation die Sendung, die man vor zwei Jahren mit Tobias Wegener, Désirée Nick , Sandy Fähse produzierte. Die Wiederholung am späten Abend ließen sich 0,33 Millionen Zuschauer nicht entgehen, sodass die Grünwalder Fernsehstation auf 2,2 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen ergatterte man 0,11 Millionen und 3,4 Prozent.Finanzielle Nöte waren Teil von. Am Donnerstag schalteten 0,24 Millionen Menschen die 36. Folge der sechsten Staffel ein, die auf 2,4 Prozent Marktanteil kam. Bei den Werberelevanten fuhr man um 16.05 Uhr 0,08 Millionen und 4,3 Prozent ein. Eine weitere-Folge unterhielt 0,19 Millionen Zuschauer und sorgte für 1,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,09 Millionen ermittelt, das bedeutete 4,3 Prozent.