Primetime-Check

Wie erfolgreich waren Das Erste und das ZDF mit ihren Wiederholungen? Punktete Sat.1 mit alten Spielfilmen?

unterhielt am Donnerstag 4,71 Millionen Menschen, die Folge „Ungebetene Gäste“ sicherte sich 20,0 Prozent bei allen sowie 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss erreichtenund2,28 sowie 2,03 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 10,2 und 10,6 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die blaue Eins 3,7 und 6,2 Prozent. Im ZDF wiederholte man, die auf 3,21 Millionen kamen und 10,6 Prozent bei allen Zusehenden holten. Dasundsicherten sich 3,47 und 2,21 Millionen sowie 15,4 und 12,5 Prozent. Bei den jungen Leuten fuhr man 4,8, 7,0 und 5,3 Prozent Marktanteil ein.lockte 1,23 Millionen Menschen zu RTL, die Sendung brachte 11,9 Prozent in der Zielgruppe. Über drei Stundenbescherte ProSieben 1,50 Millionen Zusehende und 17,4 Prozent in der Zielgruppe. Bei RTLZWEI strahlte manaus, das 0,34 Millionen Menschen unterhielt und 3,5 Prozent Marktanteil brachte.Mit den Wiederholungen von(1,17 Millionen) und(0,57 Millionen) fuhr Sat.1 5,6 und 3,0 Prozent Marktanteil ein. Die Spielfilmesowiesammelten 1,04 und 0,78 Millionen VOX-Zuschauer sowie 5,9 und 7,9 Prozent bei den jungen Menschen. Kabel Eins ergatterte 0,89 Millionen mit, der Spielfilm generierte 7,5 Prozent bei den Werberelevanten.