«The Taste» stellt einen weiteren Allzeittiefstwert auf

Quotennews

Die Kochshow fällt dieses Jahr von einem Tief ins nächste. Da stellte auch das Halbfinale keine Ausnahme dar.



Im Halbfinale der diesjährigen Staffel vonwartete auf die verbliebenden Kandidaten eine überaus kreative Aufgabe, welche sich Gastjuror Max Strohe überlegt hatte. Der Küchenchef im „tulus lotrek“ wünschte sich im Teamkochen Löffel mit Hollywood-Flair, für welche sich die Teilnehmenden von den Filmklassikern «Der Pate», «Harry Potter», «Vier Fäuste für ein Halleluja» und «Titanic» inspirieren lassen sollten.Eine Woche zuvor war das Interesse mit 0,94 Millionen Fernsehenden sowie passablen 4,5 Prozent Marktanteil auf einem ähnlichen Niveau wie zuletzt geblieben. Die 0,41 Millionen Jüngeren hatten sich hingegen auf den bisherigen Staffelbestwert von hohen 8,9 Prozent gesteigert. Am gestrigen Abend konnte sich die Show jedoch nicht auf diesem Niveau halten und man fiel auf einen neuen Allzeittiefstwert von 0,78 Millionen Zuschauern zurück. Dies entsprach lediglich annehmbaren 3,9 Prozent Marktanteil. Auch die Zielgruppe war mit 0,28 Millionen Umworbenen so schwach vertreten wie an keinem anderen Tag. Somit verlor man zwei Prozentpunkte und stürzte auf noch überdurchschnittliche 6,9 Prozent ab.Im Anschluss standam gestrigen Abend unter dem Motto „Süße Sünde“. Doch auch hiermit konnte der Sender nichts mehr reißen. Die 0,34 Millionen Neugierigen erhöhten die Quote zumindest von zuletzt mauen 3,0 auf akzeptable 3,5 Prozent. Das jüngere Publikum verkleinerte sich jedoch auf 0,11 Millionen Werberelevante. Hier blieben noch annehmbare 5,0 Prozent Marktanteil übrig.