«Kampf der Realitystars» legt gegen Ende nochmals zu

Quotennews

In der Zielgruppe war sogar ein neuer Staffelbestwert möglich.



In der vorletzten Folge vonging es für die verbleibenden Kandidaten um den Einzug in die große Finalshow. Dafür mussten etwa bei dem Spiel „Skandal“ den Kollegen schlüpfrige Schlagzeilen zugeordnet werden. Jeder will es sicherlich in die letzte Folge schaffen, wo am Ende 40.000 Euro Preisgeld warteten. Dieses ist nun um 10.000 Euro kleiner, weil Percival Duke in der Vorwoche das Angebot angenommen hatte, für diesen Betrag die Villa zu verlassen.Am vergangenen Mittwoch hatten 0,85 Millionen Zuschauer noch für hohe 3,8 Prozent Marktanteil gesorgt. Bei den 0,33 Millionen Jüngeren war die Quote auf 6,9 Prozent gesunken. Für das Halbfinale waren gestern nun 0,86 Millionen Fernsehenden mit von der Partie gewesen. Dies spiegelte sich in einem starken Marktanteil von 4,0 Prozent wider. Die 0,37 Millionen Umworbenen stellten mit herausragenden 8,8 Prozent Marktanteil einen neuen Staffelbestwert auf.Wie gewohnt folgte im Anschluss. Gestern verharrten hierfür noch 0,32 Millionen Interessenten auf dem Sender. Mit passablen 2,2 Prozent befand man sich hiermit auf einem ähnlichen Niveau wie in den beiden Wochen zuvor. Die 0,10 Millionen Werberelevanten steigerten sich hingegen leicht auf eine nun akzeptable Quote von 2,9 Prozent.