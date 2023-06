Für sechs Frauen ging es um die Krone

Quotennews

Die vorletzte «Germany’s Next Topmodel»-Episode wurde am Donnerstag ausgestrahlt. Die Quoten waren natürlich gut.

Coco (21, München), Nicole (49, Offenbach am Main), Olivia (22, Hamburg), Selma (19, Berlin), Somajia (21, Bielefeld) und Vivien (23, Koblenz) mussten am Donnerstag darum bangen, um in das-Finale einzuziehen. Die Teilnehmerin der Unterhaltungsshow mussten bei einem „Cirque Du Solei“-Fotoshooting in Köln glänzen.Philipp Plein, Heidi Klum und Elle Macpherson wählten die Final-Kandidatinnen aus. Die mehrstündige Show, die zwischen 20.15 Uhr und 23.25 Uhr lief, unterhielt 1,50 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 7,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauer wurden 0,78 Millionen erfasst, die zu einem Marktanteil von starken 17,4 Prozent führten. Dennoch: Vor einem Jahr hatte man 1,04 Millionen Umworbene.Das Promi-Magazinschnappte sich Heidis Finalistinnen und flog mit ihnen kurz vor dem großen Live-Finale nach Ibiza. Dieses Mal führte Annemarie Carpendale durch die Sendung, die um 00.25 Uhr endete. Das wollten sich 0,49 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, der Marktanteil ab drei Jahren belief sich auf 4,4 Prozent. Mit 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnte man sich über 7,5 Prozent freuen.