Mark Ruffalo macht bei «Task Force» mit

US-Fernsehen

Der Schöpfer der HBO-Serie «Mare of Easttown» hat ein neues Projekt.

Mark Ruffalo ist für eine Hauptrolle in einer neuen limitierten HBO-Serie gestartet, die von Brad Ingelsby stammt. Die noch unbetitelte Serie basiert auf einer originellen Idee und soll "einer Task Force von Strafverfolgungsbeamten und den Kriminellen, die sie zu fassen versuchen", folgen. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, wurden die Casting-Entscheidungen vor dem Beginn des Autorenstreiks getroffen. Außerdem hat die Produktion der Serie noch keinen Starttermin.Mit der Serie kehren sowohl Ingelsby als auch Ruffalo zu HBO zurück. Ingelsby hatte zuvor die von der Kritik gefeierte HBO-Serie «Mare of Easttown» mit Kate Winslet in der Hauptrolle entwickelt. Die Serie erhielt bei ihrer Veröffentlichung 16 Emmy-Nominierungen und gewann schließlich vier. «Mare of Easttown» wurde von wiip produziert, das auch die «Task Force»-Serie produzieren wird.Ruffalo spielte zuvor in der HBO-Serie «I Know This Much Is True» und dem HBO-Film «The Normal Heart» mit. Letzterer gewann den Emmy für den besten Fernsehfilm, während Ruffalo auch für den besten Schauspieler in einer Miniserie oder einem Film nominiert war. Anschließend spielte er eine Doppelrolle als Zwillingsbrüder in «I Know This Much Is True», für die er den Emmy als bester Schauspieler in einer Serie oder einem Film gewann.Ingelsby ist der Autor und ausführende Produzent des Projekts im Rahmen seines Gesamtvertrags mit HBO. Paul Lee und Mark Roybal sind ausführende Produzenten für wiip. Ruffalo wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführender Produzent fungieren. Jeremiah Zagar wird als Regisseur und ausführender Produzent fungieren. Nicole Jordan-Webber und Jeremy Yaches von Public Record sind Co-Executive Producer. HBO wird in Zusammenarbeit mit wiip produzieren.