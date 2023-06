Laura Benanti verlässt «Cruel Intentions»

US-Fernsehen

Die Tony-Preisträgerin war für die Rolle von Carolines Mutter Claudia gecastet.

Laura Benanti hat Amazons kommende TV-Adaption vonverlassen. Die Tony-Preisträgerin war für die wiederkehrende Gastrolle der Mutter von Caroline (Sarah Catherine Hook), Claudia, besetzt. "Leider bin ich aufgrund eines Terminkonflikts nicht mehr in der Lage, in «Cruel Intentions» mitzuwirken", sagte Benanti am Donnerstagnachmittag. "Ich bin sicher, dass sie eine wunderbare Schauspielerin finden werden, die diese Rolle spielt.Benanti spielt die Hauptrolle im kommenden Film «No Hard Feelings», dem bissigen Coming-of-Age-Film mit Jennifer Lawrence und Andrew Barth Feldman in den Hauptrollen. Außerdem steht sie derzeit gemeinsam mit Matthew Broderick in einer Off-Broadway-Produktion von A.R. Gurneys «Love Letters» auf der Bühne.Die Serie wurde Berichten zufolge Anfang April von Amazon für acht Episoden übernommen. Zu diesem Zeitpunkt wurde berichtet, dass die Serie entweder über Amazons Prime Video oder Freevee veröffentlicht werden könnte.