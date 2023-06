Primetime-Check

Wie lief das Halbfinale von «The Taste» in Sat.1? Wie schlug sich eine weitere Ausgabe von «Mario Barth deckt auf» bei RTL?



Das Erste startete am Mittwochabend mit der Dramödieund erreichte maue 7,9 Prozent Marktanteil insgesamt sowie niedrige 4,4 Prozent bei den Jüngeren. Für die neue Folge schalteten also 1,74 Millionen Fernsehende sowie 0,19 Millionen der jüngeren Zuschauerschaft ein. Mit dem Wirtschaftsmagazinsank die Reichweite auf 1,59 Millionen Menschen und es waren noch magere 7,5 Prozent Marktanteil möglich. Ähnlich lief es bei den 0,21 Millionen Jüngeren mit ausbaufähigen 4,8 Prozent. Das ZDF war mit dem TV-Krimideutlich erfolgreicher und überzeugte 5,86 Millionen Menschen, was herausragenden 25,6 Prozent Marktanteil glich. 0,26 Millionen Jüngere führten jedoch nur zu annehmbaren 6,1 Prozent. Im Anschluss lag die Zuschauerzahl mit einer Folge desbei 3,90 Millionen Interessenten sowie 0,24 Millionen Jüngeren. Hier wurden Quoten von hohen 18,2 beziehungsweise akzeptablen 5,5 Prozent ermittelt.RTL hatte die Comedyshowim Programm und fesselte 1,69 Millionen Begeisterte an die Bildschirme. Auch 0,63 Millionen Umworbene schalteten für die Sendung ein. Das resultierte in soliden 7,7 Prozent Marktanteil bei allen und starken 14,8 Prozent bei den Jüngeren. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr aufund punktete damit recht durchwachsen. Das Format erreichte 0,78 Millionen Neugierige insgesamt und die Quote lag bei annehmbaren 3,9 Prozent. In der Zielgruppe war mit 0,28 Millionen Jüngeren ein guter Marktanteil von 6,9 Prozent möglich.Bei ProSieben erreichte eine Wiederholung von0,50 Millionen Neugierige. Dies bedeutete insgesamt akzeptable 2,4 Prozent, während in der Zielgruppe mäßige 6,0 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Folglich saßen 0,25 Millionen der Umworbenen vor dem Bildschirm. RTLZWEI lockte mit der Showan diesem Abend 0,86 Millionen Interessenten, die starke 4,0 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe erzielte der Sender mit 0,37 Millionen jüngeren Zuschauern hervorragende 8,8 Prozent Marktanteil.Das Holocaustdramawar bei Kabel Eins zur Primetime im Programm und bewegte 1,10 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Dies reicht für starke 5,4 Prozent Marktanteil. Bei den 0,32 Millionen Werberelevanten stand ein herausragender Wert von 7,8Prozent Marktanteil auf dem Papier. Bei VOX liefund begeisterte 0,68 Millionen Neugierige. Somit verbuchte der Sender ein maues Ergebnis von 3,1 Prozent. Bei den 0,24 Millionen Werberelevanten war eine solide Sehbeteiligung von 6,0 Prozent möglich.