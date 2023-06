Blockbuster-Battle

Während Philip Seymour Hoffmann in die Rolle des Truman Capote Ende der 50er schlüpft, versetzt «Karate Kid» das Publikum zurück in die 80er. Und Tim Burton entführt Johnny Depp in die 70er Jahre.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(rbb Fernsehen, 20:15 Uhr)Basierend auf Truman Capotes Recherchen über einen realen Fall, der schließlich in seinen Roman "Kaltblütig" mündete, folgt der Film dem New Yorker Schriftsteller nach Kansas, wo er im Auftrag des renommierten Magazins "The New Yorker" über den Vierfachmord an einer Farmerfamilie arbeitet. Für Capote geht es ursprünglich darum, der Textform Reportage einen literarischen Wert zu verleihen. Mit von der Partie ist auch seine Freundin Nelle Harper Lee, die später selbst als Schriftstellerin auf sich aufmerksam machen sollte. Schon während seiner Arbeit merkt Capote, dass er viel stärker von den Ereignissen sowie den Hintergründen fasziniert ist, als dass er es bei einem Bericht für den "New Yorker" belassen will. Die beteiligten Menschen und ihre Schicksale strahlen für ihn eine solche Kraft aus, dass er sie in einen Roman gießen muss.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDb User Rating: 7(ZDFneo, 20:15 Uhr)Teenager Daniel zieht mit seiner Mutter ins San Fernando Valley. In der Schule wird der Neue schnell zum Außenseiter, der von der brutalen Karate-Gang "Cobra Kai" drangsaliert wird. Eines Tages rettet Mr. Miyagi, ein älterer Nachbar und Karate-Meister, Daniel vor einem Angriff der "Cobra Kai". Fortan schult Mr. Miyagi Daniel in der Kunst der Selbstverteidigung. Diese Lektionen werden überlebenswichtig in der Konfrontation mit seinen Gegnern. Erfolgreicher Karate-Film mit Ralph Macchio und Pat Morita als Kampfkunstschüler und -lehrer, der sich zum Kultfilm entwickelte.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Johnny Depp steht von den Toten auf: Der vermögende junge Mann, Barnabas Collins, macht einen großen Fehler, als er mit der schönen Angelique Bouchards anbandelt und sie wenig später wieder fallen lässt. Bei der Frau handelt es sich nämlich um eine Hexe, die ihn zu einem ewigen Dasein im Schatten verdammt. Zu einem Vampir verwandelt und lebendig begraben, steht er erst 200 Jahre später wieder auf und muss sich in den 1970er Jahren zurechtfinden. Das Urteil der Quotenmeter-Kritik vor elf Jahren: „Gelungene Unterhaltung im Gruselgewand.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 6