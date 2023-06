Steven Gätjen macht True-Crime-Podcast für RTL+

Vermischtes

In «Hollywood Crime» geht der Moderator Hollywoods dunklen Geheimnissen nach. In den ersten beiden nun erschienen Episoden geht es um Marilyn Monroe und Tonya Harding.

Der Moderator Steven Gätjen bleibt ein vielbeschäftigter Mann und erschließt mit einem neuen Podcast nun auch das Genre des True-Crime. Bei RTL+ Musik ist am Dienstag, 6. Juni, sein Podcastgestartet, der wöchentlich auf der Plattform erscheint. Zu Beginn gab es gleich zwei Folgen. Zwei Wochen nach dem exklusiven RTL+-Start erscheinen die Ausgaben auch bei anderen Anbietern, überall dort, wo es Podcasts gibt.Der Podcast dreht sich um Kriminalgeschichten aus der Welt der Schönen und Reichen, aus Hollywood – ein Ort, dem man vor allem mit Glamour und roten Teppichen verbindet. Doch der Nabel der Filmindustrie schreibt neben Happy Ends auch zahlreiche Gewaltgeschichten, Intrigen, Verschwörungen, Mordstorys. In «Hollywood Crime» taucht Gätjen in die facettenreichen Geschichten, tragischen Mysterien, düsteren Geheimnisse und grauenvollen Kriminalfälle der schillernden Metropole ein. Verbrechen, die als Schlagzeilen um die ganze Welt gingen, teilweise nie geklärt wurden und uns immer noch in Atem halten.Die ersten beiden nun erschienen Episoden drehen sich um den rätselhaften Tod von Marilyn Monroe und den gewalttätigen Streit der beiden Eiskunstläuferinnen Tonya Harding und Nancy Kerrigan. In weiteren Folgen sollen unter anderem die Fälle von Charles Manson und Michael Gargiulo, dem sogenannten „Hollywood Ripper“, beleuchtet werden.Vermarktet wird der Podcast von der Ad Alliance. Die Produktion verantwortet Elbgorilla. Als Autor fungiert Daniele Palu, die Audioproduktion übernimmt Tyron Watzinger. Frauke Bruchmann ist als Produzent an Bord.