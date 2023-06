«Legend of Wacken» startet im Juli bei RTL+

TV-News

Rund einen Monat vor Festival-Beginn veröffentlicht RTL+ die Produktion der Florida Film.

Zwischen dem 2. und 5. August kommt die Metal-Szene zum alljährlichen Wacken-Festival zusammen. Rund einen Monat vorher bietet der Streamingdienst RTL+ passendes Fiction-Material, um sich auf das weltweit bekannte Musik-Event einzustimmen. Am 7. Juli debütiert die sechsteilige Serieüber Geschichte der Gründer des Wacken Open Airs. Die Produktionsfirma Florida Film hat sich dabei von wahren Begebenheiten inspirieren lassen und stand während der Entwicklung mit den Gründern Thomas Jensen und Holger Hübner im Austausch.Die Hauptrollen übernehmen Charly Hübner als Holger Hübner und Aurel Manthei als Thomas Jensen. Die jüngeren Versionen der beiden Figuren spielen Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer. In weiteren Rollen sind Katharina Wackernagel, Marc Hosemann und Detlev Buck zu sehen. Die Drehbücher stammen von Lennard Eberlein, Ingo Haeb, Julia Meyer und Frank Schulz. Regie führen Jonas Grosch und Lars Jessen, der zusammen mit Maren Knieling und Anne Solá Ferrer auch als Produzent tätig war. Markus Böhlke, Executive Producer RTL+, übernimmt die redaktionelle Verantwortlichkeit seitens RTL+ unter Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.Zum Inhalt: Durch einen Stromschlag fällt Wacken-Mitbegründer Holger Hübner während des Festivals ins Koma. Sein Partner Thomas Jensen soll ihn über persönliche und emotionale Ansprache wieder ins Bewusstsein zurückholen. Und so erzählt Thomas am Krankenbett die Geschichte ihrer anfangs naiven, mitunter kuriosen, doch stets couragierten und letztlich unfassbar erfolgreichen Zusammenarbeit und der Gründung des legendären Wacken Open Airs. Im Rückblick wird jedoch klar: Die beiden haben nie geklärt, wo das Geschäft endet und die Freundschaft beginnt. RTL+ beschreibt die Serie als eine „witzige, absurde, aber auch rührende Heavy-Metal-Zeitreise, die den Bogen spannt vom drögen Dorfleben der 1980er-Jahre bis zum starbesetzten Mega-Event von heute“ – kurzer Abstecher in die Hölle inklusive.