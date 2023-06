Julian Lennon moderiert Doku-Serie

US-Fernsehen

Das ist für den Sohn von John Lennon ein seltener Ausflug vor die Kamera.

Julian Lennon wird Gastgeber und ausführender Produzent einer Dokuserie darüber sein, wie unsere Umgebung die Entstehung von Kunst beeinflusst. Die Serie mit dem Titelwird in Koproduktion mit dem New Yorker Dokumentarfilmspezialisten Cargo Film & Releasing produziert. Die Serie wird untersuchen, wie neue Orte den kreativen Prozess zeitgenössischer Künstler beeinflussen und formen.In jeder Folge wird Lennon – der Sohn des verstorbenen Beatles-Mitglieds John Lennon – Spitzenkünstler treffen, um einen "reichen Teppich an inspirierenden Geschichten aufzudecken und dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, eine Stadt, eine Region oder ein Land durch ihre Augen zu sehen".Lennon ist ein für einen Grammy nominierter Singer-Songwriter, Philanthrop, Filmproduzent, Autor und Fotograf. Das Projekt ist einer seiner ersten Ausflüge in die Welt der Fernsehmoderation. Lennon sagte: "Das Besondere an dieser Serie ist, dass man einen Künstler und die Kultur eines Ortes durch eine spezielle Linse kennenlernt – diese einzigartige Beziehung, die ein Künstler zu einem bestimmten Ort hat und die seine Kreativität beflügelt. Es ist ein neuer Zugang sowohl zum Künstler als auch zum Ort, und das ist einer der genialen Aspekte dieser Serie."