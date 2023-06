Jorgen Madsen Lindemann übernimmt Viaplay

International

Das skandinavische Unternehmen tauscht den Geschäftsführer aus.

Anders Jensen, der CEO des führenden nordischen Streamingdienstes, ist von seinem Posten zurückgetreten und wird mit sofortiger Wirkung durch Jorgen Madsen Lindemann ersetzt, da das Unternehmen einen wirtschaftlichen Abschwung erwartet.Madsen Lindemann ist der frühere CEO von MTG, der früheren Muttergesellschaft der Viaplay Group, die ebenfalls an der Nasdaq Stockholm notiert ist. Viaplay gab in einer Erklärung die neue Führung des Unternehmens bekannt und erklärte, dass die kurzfristigen Aussichten für 2023 ebenso wie die langfristigen operativen und finanziellen Prognosen rückläufig seien. Während seiner Amtszeit leitete Jensen die globale Markteinführung des Streaminganbieters, auch in den USA, und steigerte die Produktion von Originalsendungen mit und ohne Drehbuch.Viaplay erwartet für das zweite Quartal 7,7 Millionen Abonnenten, einen Umsatz zwischen 414 und 395 Millionen Dollar und ein negatives EBIT zwischen 23 und 27 Millionen Dollar. Es wird erwartet, dass die Werbeeinnahmen im zweiten Quartal auf organischer Basis um zwölf bis 16 Prozent sinken werden, was auf die starke und schnelle Verschlechterung der TV- und Radiowerbemärkte zurückzuführen ist.