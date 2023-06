Spotify entlässt 200 Mitarbeiter

Wirtschaft

Diese Menschen werden vor allem in der Podcast-Abteilung vor die Tür gesetzt.

Spotify nimmt eine "strategische Neuausrichtung" seiner Podcast-Abteilung vor und entlässt rund 200 Mitarbeiter. Sahar Elhabashi, Spotifys Vizepräsidentin und Leiterin des Podcast-Geschäfts, kündigte den Stellenabbau am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter an, das öffentlich geteilt wurde. Die 200 Mitarbeiter entsprechen etwa zwei Prozent der weltweiten Belegschaft des Audio-Streamers.Die Entlassungen in der Podcast-Gruppe erfolgen, nachdem Spotify Anfang des Jahres sechs Prozent seines gesamten Personalbestands abgebaut und Dawn Ostroff, Chief Content and Advertising Business Officer, die zuvor das Podcast-Geschäft von Spotify leitete, das Unternehmen verlassen hatte."Wir erweitern unsere Partnerschaftsbemühungen mit führenden Podcastern aus aller Welt mit einem maßgeschneiderten Ansatz, der für jede Show und jeden Schöpfer optimiert ist", schreibt Elhabashi in dem Memo. "Dieser grundlegende Wechsel von einem eher einheitlichen Angebot wird es uns ermöglichen, die Kreativ-Community besser zu unterstützen. In den letzten Monaten hat unser Führungsteam eng mit der Personalabteilung zusammengearbeitet, um die optimale Organisation für dieses nächste Kapitel zu finden. Infolgedessen haben wir die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, eine strategische Neuausrichtung unserer Gruppe vorzunehmen und unser globales Podcast-Vertical und andere Funktionen um etwa 200 Mitarbeiter oder 2 % der Spotify-Belegschaft zu reduzieren."