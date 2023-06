Primetime-Check

Das Erste und ZDF präsentierten jeweils Filme zur besten Sendezeit. Welcher schnitt gegen die Relegation bei Sat.1 besser ab?

undgingen am Montagabend ab 21:45 Uhr zeitgleich über den Äther, da Das Erste den Filmund das ZDF dem Krimiwiederholte. Den ARD-90-Minüter sahen 3,23 Millionen, der ZDF-Film kam auf 3,87 Millionen, sodass 15,7 Prozent Marktanteil heraussprangen. Das Erste musste sich mit 13,1 Prozent begnügen. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die blaue Eins die Nase vorn, denn es wurden 6,3 Prozent gegenüber 3,6 Prozent ausgewiesen. «heute journal» kam danach noch auf 2,99 Millionen Zuschauer (12,3% MA), während «Tagesthemen» auf 1,66 Millionen (6,9% MA) zurückfiel. Bei den Jüngeren standen für Das Erste 3,0 Prozent und beim Mainzer Sender 4,1 Prozent zu Buche.Den Tagessieg schnappte sich unterdessen Sat.1 mit der Übertragung des Relegationsrückspiels zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart. Die Vorberichte verfolgten bereits 2,21 Millionen Zuschauer, sodass sich der Bällchensender über Marktanteile von 9,5 respektive 13,1 Prozent freuen durfte. Die beiden Halbzeiten erreichten 4,81 und 5,53 Millionen Zuschauer, der Gesamtmarktanteil stieg auf 19,1 und 24,3 Prozent. In der Zielgruppe holte man grandiose 24,9 und 30,4 Prozent.Die besten Karten gegen die erdrückende Fußball-Konkurrenz hatte noch RTL mit, das 1,19 Millionen Zuschauer sehen wollte. Damit reichte es aber nur zu 8,0 Prozent in der Zielgruppe.verzeichnete danach 0,93 Millionen Interessierte und schwache 6,8 Prozent. Kabel Eins hielt mit dem Doppel aus den ersten beiden-Filmen dagegen und brachte es auf 0,84 und 0,70 Millionen Zuschauer. Eddie Murphy bescherte dem Unterföhringer Sender starke 6,6 Prozent, ab 22:34 Uhr stieg das Ergebnis sogar auf fantastische 9,9 Prozent in der Zielgruppe. Bei VOX ging dagegenunter. Nur 0,40 Millionen Zuschauer entschieden sich für den Neustart. In der Zielgruppe kamen nur 4,5 Prozent Marktanteil zustande.ProSieben präsentierte eine weitere Folge, die 0,60 Millionen Zuschauer verfolgten. Der Marktanteil bei den Umworbenen enttäuschte einmal mehr mit 6,1 Prozent.und zwei-Folgen generierten noch 0,69, 0,49 und 0,36 Millionen Fernsehende sowie 5,7, 4,3 und 5,8 Prozent. RTLZWEI präsentierte seinem Publikum den Auftakt der dritten-Staffel. 0,70 Millionen schalteten ein. In der Zielgruppe stand ein Marktanteil von soliden 4,1 Prozent zu Buche.