SAG-AFTRA-Mitglieder stimmen mit 97,9% für Streiks

Die Gilde vertritt 160.000 unterschiedliche Künstler und ein Streik würde alle Produktionen beenden.

Die Mitglieder der SAG-AFTRA haben mit überwältigender Mehrheit für eine Streikerlaubnis gestimmt und damit den Einfluss der Gilde vor den am Mittwoch beginnenden Verhandlungen maximiert. Die Gilde gab am Montagabend bekannt, dass 97,91 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder die Ermächtigung unterstützt haben. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,69 Prozent.Die Abstimmung findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem der Streik der Writers Guild of America in seine sechste Woche geht. Viele SAG-AFTRA-Mitglieder haben sich bereits den WGA-Mitgliedern angeschlossen, die an den Streikposten stehen. Die Führer beider Gilden haben sich in diesem Jahr mehrfach solidarisch erklärt.Der Autorenstreik hat zu einem drastischen Rückgang der Produktion geführt, insbesondere beim Fernsehen. Sollte die SAG-AFTRA in den Streik treten, würde jede verbleibende Film- und Fernsehproduktion sofort eingestellt werden. Die Gewerkschaft vertritt 160.000 Künstler.