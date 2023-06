«Apples Never Fall» mit sechs Gaststars

US-Fernsehen

Die Peacock-Serie hat weitere Schauspieler unter Vertrag genommen.

Die limitierte Peacock-Serienadaption des Liane-Moriarty-Romanshat sechs wiederkehrende Gaststars verpflichtet, wie ‚Variety‘ berichtet. Katrina Lenk («Ozark»), Timm Sharp («Enlightened»), Nate Mann («Masters of the Air», «Licorice Pizza»), Paula Andrea Placido («Hacks», «Shameless»), Pooja Shah («L Word: Generation Q», «Westworld»") und Quentin Plair («Tiny Beautiful Things», «Welcome to Chippendales») haben sich der Serie angeschlossen.Sie werden neben den bereits angekündigten Darstellern Annette Bening, Sam Neill, Jake Lacy, Alison Brie, Essie Randles, Conor Merrigan-Turner, Georgia Flood, Jeanine Serralles und Dylan Thuraisingham auftreten.In der offiziellen Beschreibung heißt es, die Serie "dreht sich um die Delaneys, die von außen betrachtet eine beneidenswert zufriedene Familie zu sein scheinen. Die ehemaligen Tennistrainer Joy (Bening) und Stan (Neill) sind Eltern von vier erwachsenen Kindern. Nach jahrzehntelanger Ehe haben sie endlich ihre berühmte Tennis-Akademie verkauft und sind bereit, die goldenen Jahre ihres Lebens zu beginnen. Doch als Joy verschwindet, sind ihre Kinder gezwungen, die Ehe ihrer Eltern und ihre Familiengeschichte mit neuen Augen zu betrachten."